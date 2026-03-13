Kurt Russell nu renunță sub nicio formă la vânătoare: Nu îmi cer scuze pentru asta

Actorul american Kurt Russell a povestit despre pasiunea sa pentru vânătoare și despre legătura familiei sale cu viața în natură la podcastul Table Manners. Starul în vârstă de 74 de ani a spus că vede vânătoarea ca pe o modalitate respectuoasă de a obține hrană și ca pe o tradiție importantă pentru familia sa.

În timpul discuției, actorul a explicat că a crescut într-un mediu apropiat de natură, iar acest lucru i-a influențat profund modul în care privește hrana și relația oamenilor cu animalele. Întrebat dacă este sentimental în privința animalelor, Russell a răspuns că încearcă întotdeauna să le arate respect. „Le mulțumesc pentru ceea ce oferă”, a spus el.

Actorul a spus că nu consideră vânătoarea o activitate crudă, ci mai degrabă o practică responsabilă atunci când este făcută pentru hrană. „Nu există plăcere în a lua o viață. Dar există o mare plăcere și onoare în a lua un animal care te hrănește”, a explicat el, adăugând că respectă profund acest proces și nu își cere scuze pentru convingerile sale.

În conversație a intervenit și fiul său, actorul Wyatt Russell, care trăiește în statul american Colorado. Acesta a spus că viața aproape de natură îi ajută pe oameni să înțeleagă mai bine de unde provine mâncarea lor. Potrivit lui, mulți oameni din orașe nu mai au nicio legătură directă cu sursa alimentelor pe care le consumă.

Wyatt Russell a explicat că în copilărie a fost obișnuit să vadă animale în mediul natural și să înțeleagă că acestea pot deveni hrană. „Este important să știi că acel animal pe care l-ai luat din natură va deveni cina ta”, a spus el, subliniind că această experiență creează o legătură diferită cu hrana.

Cu toate acestea, Kurt Russell a precizat că nu încearcă să convingă pe nimeni să adopte acest stil de viață. Actorul a recunoscut că vânătoarea nu este pentru toată lumea, dar pentru el reprezintă o tradiție de familie și o parte importantă a modului în care a fost crescut.

Cariera lui Kurt Russell, care se întinde pe mai bine de șase decenii, a fost adesea asociată cu personaje dure sau aventuroase, în filme precum The Hateful Eight sau Overboard. Actorul spune că experiența acumulată în această industrie i-a oferit o perspectivă mai amplă asupra vieții.

Russell are o familie extinsă alături de partenera sa de lungă durată, actrița Goldie Hawn. Cei doi au patru copii: Wyatt și Boston Russell, precum și actorii Kate Hudson și Oliver Hudson.

Actorul a povestit și despre modul în care privește înaintarea în vârstă. El a spus că nu este de acord cu ideea că „vârsta este doar un număr”, deoarece anii își lasă amprenta asupra oricui. Totuși, Russell a spus că pasiunea pentru actorie și plăcerea de a lucra în industrie nu s-au schimbat deloc de-a lungul timpului.