Poveste adevărată de pe Titanic. Kate Phillips, colierul de safir și o iubire tragică ce a inspirat Hollywoodul

Pe data de 15 aprilie 1912, odată cu scufundarea pachebotului RMS Titanic, britanica Kate Phillips a pierdut totul: bărbatul iubit, pe Henry Morley, care a pierit în apele înghețate ale Atlanticului, și visul de a începe o viață nouă alături de el în California.

Însă, în momentul în care a fost urcată la bordul unei bărci de salvare, tânăra a părăsit nava condamnată având asupra ei două lucruri neprețuite: un copil în pântece și un colier cu safir albastru, dăruit de Morley ca gaj al iubirii lor.

Pentru fanii celebrului film Titanic din 1997, regizat de James Cameron, această poveste de dragoste sună izbitor de cunoscut. Personajele pot fi găsite în Encyclopedia Titanica.

Istoricii și cercetătorii consideră că povestea reală a lui Kate Phillips și a colierului ei, denumit mai târziu „Iubirea Mării” (Love of the Sea), a servit drept sursă de inspirație pentru personajul fictiv Rose DeWitt Bukater, interpretat de Kate Winslet și faimosul ei medalion, „Inima Oceanului”.

Născută în Worcestershire, Anglia, la 1 ianuarie 1893, viața lui Kate Florence Phillips a luat o turnură radicală atunci când s-a angajat ca asistentă într-un magazin de dulciuri. Acolo l-a cunoscut pe Henry Samuel Morley, partener principal al firmei L. Morley Confectioners și, implicit, șeful ei direct.

Deși Morley era căsătorit și cu 20 de ani mai în vârstă decât ea, între cei doi s-a legat o legătură amoroasă intensă. Relația a evoluat rapid, iar Morley a luat decizia radicală de a-și părăsi familia pentru a fugi alături de Kate. Planul lor era să părăsească definitiv Marea Britanie și să o ia de la capăt în Los Angeles.

Pentru a-și ascunde urmele, Morley le-a spus rudelor și prietenilor că pleacă într-o călătorie pentru tratament medical, cumpărând în secret două bilete la clasa a doua pe RMS Titanic.

Pe 10 aprilie 1912, cuplul s-a îmbarcat în portul Southampton sub numărul de bilet comun 250655. Pentru a evita orice risc de a fi descoperiți, s-au înregistrat pe listele de pasageri sub pseudonimele de „Domnul și Doamna Marshall”.

La începutul voiajului, totul a decurs conform planului. Ca pasageri la clasa a doua, cei doi s-au bucurat de condiții de lux și preparate alese, precum batog la cuptor, pui cu orez și înghețată americană, un meniu superior celui de la clasa a treia.

Scăpați de rigorile sociale din Anglia, Kate și Henry au putut să își trăiască deschis povestea de dragoste pe ocean. În timpul călătoriei, pentru a marca începutul noii lor vieți, Morley i-a dăruit iubitei sale colierul cu safir.

Fericirea lor s-a prăbușit brusc în noaptea de 14 aprilie 1912, când Titanicul s-a ciocnit cu un iceberg. În haosul evacuării, când femeile și copiii au fost direcționați spre ambarcațiunile de salvare, Kate Phillips a reușit să scape de pe vas purtând doar o cămașă de noapte și colierul primit. Henry Morley a rămas la bord; trupul său nu a fost recuperat niciodată din apele oceanului.

Morley a lăsat în urmă o moștenire vie: în ianuarie 1913, la nouă luni de la tragedie, Kate a dat naștere unei fetițe pe nume Ellen. Până la sfârșitul zilelor sale, Kate a susținut cu tărie că tatăl copilului era Morley, așa cum apare în Encyclopedia Titanica.

Viața de după Titanic a lui Kate Phillips a fost marcată de traume și nefericire. A avut o relație extrem de tensionată și dificilă cu fiica sa, Ellen, s-a confruntat cu probleme severe de sănătate mintală, a avut tentative de suicid și a fost în cele din urmă abandonată de soțul cu care se căsătorise ulterior.

Kate a murit în anul 1964, fără să fi putut dovedi vreodată, cu acte, paternitatea fiicei sale.

Nici Ellen, care a decedat în 2005, nu a apucat să vadă misterul rezolvat. Abia în anul 2020, un test ADN realizat pe baza mostrelor biologice ale descendenților a stabilit științific, fără urmă de îndoială, că Ellen era într-adevăr fiica biologică a lui Kate Phillips și a lui Henry Morley.

Chiar dacă detaliile poveștii lor reale au fost uitate de publicul larg, ecourile acestei idile au ajuns pe marile ecrane. În filmul din 1997, Rose primește un colier spectaculos de safir de la logodnicul ei bogat, bijuterie pe care o poartă în faimoasa scenă în care Jack îi pictează portretul și pe care o aruncă în ocean la bătrânețe.

„Acest pandantiv provine de pe Titanic și a fost sursa de inspirație pentru James Cameron atunci când a scris povestea de dragoste pe care a inclus-o în filmul său cu Kate Winslet”, declara în 2007 David Scott-Beddard, reprezentant al Nomadic Trust, cu ocazia expunerii bijuteriei originale la Belfast.

Spre deosebire de uriașa piatră fictivă de pe ecran, safirul real al lui Kate Phillips este considerabil mai mic, având o lungime de aproximativ 2,5 cm. Bijuteria constă într-un safir oblong înconjurat de diamante, atașat de un lanț subțire de aur.

Piesa a fost vândută la un moment dat de fiica lui Kate, Ellen, pentru a se întreține, iar astăzi reprezintă unul dintre cele mai valoroase și emoționante artefacte recuperate de pe Titanic, un simbol palpabil al unei promisiuni de iubire curmate de destin.