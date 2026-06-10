Actorul Hugh Jackman se pregătește să adauge un nou personaj clasic în portofoliul său impresionant. După ce a dat viață unor personaje emblematice precum Wolverine, P.T. Barnum, Van Helsing, Jean Valjean și, cel mai recent, Robin Hood, starul hollywoodian va îmbrăca hainele celebrului pirat Long John Silver, conform informațiilor publicate de revista Variety.

Regizorul Ridley Scott l-a cooptat pe Hugh Jackman pentru a deține rolul principal într-o ecranizare modernă a romanului Treasure Island, capodopera literară publicată de Robert Louis Stevenson în anul 1883. Ridley Scott va asigura regia acestei producții de anvergură, lucrând pe baza unui scenariu semnat de Jack Thorne.

Acesta din urmă este scenaristul recompensat cu premiul Emmy pentru miniseria de televiziune „Adolescence”. Jack Thorne se va implica în proiect și ca producător executiv, în timp ce Ridley Scott va produce pelicula alături de Michael Pruss, prin intermediul renumitei sale companii de producție, Scott Free.

Opera originală semnată de Robert Louis Stevenson, axată pe pirați și comori îngropate, rămâne una dintre cele mai cunoscute și frecvent ecranizate narațiuni de aventură din istoria literaturii mondiale. Intriga din Treasure Island (Insula comorilor) se concentrează pe parcursul tânărului Jim Hawkins. Acesta descoperă o hartă veche care indică locul unde se află averea ascunsă a căpitanului Flint și decide să plece într-o expediție riscantă la bordul ambarcațiunii Hispaniola.

În timpul navigării, Jim și restul echipajului sunt nevoiți să facă față unei rebeliuni orchestrate chiar de bucătarul navei, vicleanul Long John Silver, care are un singur picior. Cu toate acestea, personajele pozitive reușesc în cele din urmă să își folosească inteligența pentru a-i învinge pe pirați și pentru a intra în posesia aurului.

Acest roman de formare, a cărui acțiune este plasată în secolul al XVIII-lea, a pus bazele și a popularizat o mare parte dintre clișeele și elementele definitorii ale universului piraților, elemente pe care le regăsim și astăzi în cultura pop. Printre acestea se numără hărțile comorilor unde destinația finală este marcată prin litera „X”, temutul avertisment vizual sub forma simbolului „Pata Neagră”, precum și imaginea clasică a marinarilor cu un picior de lemn care poartă papagali pe umăr.

În prezent, noul proiect cinematografic bazat pe „Treasure Island” se află în faza de dezvoltare. Între timp, regizorul Ridley Scott își concentrează atenția pe lansarea următorului său film de lungmetraj, intitulat „The Dog Stars” (20th Century), programat să apară în cinematografe în cursul lunii august. Un nou clip publicitar pentru acest thriller cu tematică post-apocaliptică, din distribuția căruia fac parte actori cunoscuți ca Jacob Elordi, Josh Brolin și Margaret Qualley, a fost prezentat oficial în cursul zilei de luni.

Pe de altă parte, publicul pasionat de cinematografie îl va putea urmări în perioada următoare pe Hugh Jackman pe marile ecrane în pelicula „The Death of Robin Hood”. Acest film este produs de studiourile A24, poartă semnătura regizorală a lui Michael Sarnoski și este programat să aibă premiera oficială pe data de 19 iunie.