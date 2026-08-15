Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a devenit acționar minoritar la clubul de fotbal Liverpool FC. Mutarea vine după ce proprietarul american al grupării engleze, Fenway Sports Group (FSG), a oficializat vânzarea unui pachet de acțiuni către un consorțiu de investitori din care face parte și miliardarul american. Tranzacția reprezintă prima investiție pe care fondatorul Amazon o realizează într-o entitate din lumea sportului, conform BBC.

Noul grup de investitori este denumit 1892 Holdings, denumire aleasă ca tribut pentru anul în care a fost fondat clubul de pe Anfield. Din acest consorțiu fac parte mai multe nume sonore din mediul internațional de afaceri, printre care se numără Amit Bhatia, membrii familiei Mittal, dar și cuplul format din Elaine și Eduardo Saverin, cofondator al rețelei Facebook.

Proprietarul clubului, Fenway Sports Group, a confirmat oficial tranzacția printr-un comunicat emis vineri. Totuși, compania din Statele Unite nu a dezvăluit suma exactă a tranzacției și nici procentul exact din acțiuni pe care consorțiul îl va prelua. Conform informațiilor apărute în presa internațională, pachetul cumpărat de investitori ar putea reprezenta aproximativ o treime din capitalul grupării din Premier League, evaluarea totală fiind estimată la 5,9 miliarde de dolari.

Până în prezent, Jeff Bezos, în vârstă de 62 de ani, cu o avere estimată la aproximativ 256 de miliarde de dolari, nu a deținut acțiuni la nicio echipă sportivă. În trecut, numele fondatorului Amazon a fost legat de posibile preluări în fotbalul american din NFL, fiind vehiculat pentru echipe precum Seattle Seahawks sau Washington Commanders, însă respectivele discuții nu s-au concretizat.

Deși va fi acționar al clubului englez, Jeff Bezos nu va face parte din consiliul de administrație extins al Liverpool FC. Managementul executiv va primi însă reprezentanți din partea noului grup de investitori.

Astfel, Amit Bhatia este așteptat să preia funcția de vicepreședinte în consiliul de administrație. De asemenea, din conducerea clubului ar urma să facă parte Elaine Saverin și Bryan Baum, fondatorul firmei de investiții K5 Sports, vehiculul prin intermediul căruia a investit și fondatorul Amazon.

Reprezentanții grupului american FSG au subliniat importanța acestei parteneriate pentru viitorul echipei. Mike Gordon, președintele Fenway Sports Group, a declarat că Liverpool continuă să adopte o strategie orientată spre dezvoltarea clubului pe termen lung și că această abordare atrage investitori și oameni de afaceri din întreaga lume.

Tranzacția prin care Jeff Bezos devine acționar la Liverpool evaluează clubul la o sumă cuprinsă între 5 și 6 miliarde de lire sterline, echivalentul a 5,8 - 7 miliarde de euro.

Grupul Fenway Sports Group deține clubul Liverpool din anul 2010. Intrarea lui Jeff Bezos în structura de acționariat confirmă interesul tot mai mare pe care marii investitori de la nivel global îl acordă cluburilor din eșalonul superior al fotbalului englez.