Chelsea a fost amendată vineri cu 10 milioane de lire sterline de Federația Engleză de Fotbal, după ce clubul a recunoscut 74 de încălcări ale regulamentelor. Gruparea din Premier League a reușit să evite depunctarea în urma apelului, însă riscă o interdicție de transferuri pentru două perioade, sancțiune suspendată până la 30 iunie 2027.

Neregulile au fost identificate chiar de reprezentanții clubului după preluarea Chelsea de către investitorul american Todd Boehly și compania de capital privat Clearlake Capital, în mai 2022.

O Comisie de Reglementare independentă a analizat cazul și a decis inițial aplicarea unei penalizări de șase puncte, cu suspendare până la 30 iunie 2027. Chelsea a contestat această parte a sancțiunii, iar o comisie de apel independentă a admis recursul și a eliminat depunctarea.

„Chelsea FC a recunoscut 74 de încălcări ale Regulii E1.2 a FA înaintea unei audieri, iar o Comisie de Reglementare independentă a impus o deducere de şase puncte, care urma să fie suspendată până la 30 iunie 2027, precum şi o amendă de 10 milioane de lire sterline”, a declarat FA într-un comunicat. „Clubul a formulat recurs împotriva deducerii suspendate de puncte, iar o comisie de apel independentă a admis recursul şi a anulat această sancţiune în urma unei noi audieri.”

Încălcările analizate au vizat, printre altele, regulile referitoare la investițiile făcute de terți și colaborarea cu intermediarii.

Chelsea nu a atacat sancțiunea financiară de 10 milioane de lire sterline. Federația Engleză de Fotbal a anunțat că întreaga sumă va fi folosită pentru finanțarea unor inițiative destinate fotbalului amator.

Clubul va face și obiectul unei interdicții suspendate de transferuri pentru două perioade de mercato, până la 30 iunie 2027.

Sancțiunea nu va fi aplicată imediat, dar poate deveni efectivă dacă Chelsea nu respectă condițiile stabilite în intervalul menționat.

Chelsea a anunțat că posibilele încălcări istorice au fost raportate voluntar autorităților de reglementare în anul 2022.

„În 2022, clubul a raportat din proprie iniţiativă potenţiale încălcări istorice ale regulilor către toate autorităţile de reglementare competente”, a declarat Chelsea într-un comunicat.

Reprezentanții clubului au susținut că au pus la dispoziția autorităților toate informațiile solicitate pe durata investigației.

„În urma acelui raport, clubul a colaborat în mod deschis şi transparent cu toate autorităţile de reglementare, inclusiv prin divulgarea voluntară şi proactivă a mai multor mii de documente.”

Sancțiunea anunțată de Federația Engleză vine după alte penalități financiare aplicate clubului pentru încălcări ale regulamentelor.

În luna martie, Chelsea a fost amendată cu 10,75 milioane de lire sterline, o sumă record, pentru nerespectarea regulamentului Premier League.

Clubul a primit și o interdicție de transferuri pentru echipa principală, valabilă timp de un an, dar suspendată pentru o perioadă de doi ani.

Academia clubului a fost sancționată separat cu o interdicție imediată de transferuri pentru nouă luni.