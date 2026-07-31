Sport

Centura lui Lucian Bute ajunge la Muzeul Național de Istorie. Ce alte obiecte a donat fostul pugilist

Comentează știrea
Centura lui Lucian Bute ajunge la Muzeul Național de Istorie. Ce alte obiecte a donat fostul pugilistLucian Bute. Sursă foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Lucian Bute a donat Muzeului Național de Istorie a României mai multe obiecte din cariera sa sportivă, printre care centura de campion național câștigată în 1999, o mănușă de box cu autograf și cupa acordată pentru titlul de „Cel mai tehnic pugilist”. Piesele vor fi prezentate publicului în cadrul „Vitrinei Campionilor”, iar fostul campion mondial va vizita muzeul sâmbătă, de la ora 13:00.

Donația cuprinde obiecte cu valoare simbolică și istorică, legate de începuturile și performanțele obținute de pugilist de-a lungul carierei.

Centura lui Lucian Bute ajunge la Muzeul Național de Istorie

Printre piesele oferite Muzeului Național de Istorie a României se află centura de campion național cucerită de Lucian Bute în anul 1999. Fostul pugilist a mai donat o mănușă de box cu autograf și cupa primită pentru distincția „Cel mai tehnic pugilist”.

Colecția este completată de două fotografii reprezentative din cariera sportivă a fostului campion mondial. Obiectele urmează să fie expuse în „Vitrina Campionilor”, spațiul dedicat performanțelor importante din sportul românesc.

Muzeul Național de Istorie a României a anunțat că Lucian Bute va ajunge sâmbătă la sediul instituției. Vizita este programată de la ora 13:00.

Fostul campion mondial va participa și la un tur ghidat al expoziției „Tezaurul Istoric al României”.

Muzeul National de Istorie Bucuresti

Muzeul National de Istorie Bucuresti / sursa foto: wikipedia

Lucian Bute a apărat de nouă ori centura mondială

Lucian Bute s-a născut în localitatea Pechea, din județul Galați, și este unul dintre cei mai valoroși boxeri din istoria României.

În anul 2007, el a câștigat titlul mondial IBF la categoria supermijlocie.

Pugilistul și-a apărat centura cu succes de nouă ori, până în 2012, devenind unul dintre cei mai longevivi campioni ai categoriei.

În boxul profesionist, Lucian Bute a înregistrat 32 de victorii, dintre care 25 obținute prin knockout, și cinci înfrângeri.

Performanțe obținute înaintea carierei profesioniste

Înainte de a trece la boxul profesionist, Lucian Bute a câștigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de box pentru amatori din 1999.

El a obținut și victoria la Jocurile Francofoniei din 2001.

Bute s-a stabilit în Canada în anul 2003, unde și-a construit cariera profesionistă.

În 2012, fostul pugilist a primit cetățenia canadiană, pe care o deține alături de cea română.

Lucian Bute a fost inclus în 2021 în Panteonul Sporturilor din Québec, în semn de recunoaștere a performanțelor obținute de-a lungul carierei.

Stiri calde

20:27 - Noutățile Disney+ din august. Camp Rock 3 și un nou serial Star Wars

20:18 - Sorin Grindeanu, mesaj de susținere pentru Spania în criza din Ceuta: România își arată solidaritatea

20:07 - Pernele din pene și somnul odihnitor: metoda corectă de curățare pentru a le păstra moi și pufoase

19:55 - Rate mai mari din cauza ROBOR. Cum pot cere despăgubiri clienții băncilor sancționate

19:45 - Strămoșii omului stăpâneau tehnici complexe cu mult înainte de estimările actuale. Un ciocan vechi de 500.000 de ani ...

19:37 - Cea mai gravă epidemie de Ebola din istoria RD Congo. Semnalul de alarmă tras de Organizația Mondială a Sănătății

HAI România!

Spune ceva bun despre România!

Spune ceva bun despre România!

Cele două mari iluzii ale Occidentului despre Rusia

Cele două mari iluzii ale Occidentului despre Rusia

Adrian Păunescu și Securitatea lui Ceaușescu

Adrian Păunescu și Securitatea lui Ceaușescu

Proiecte speciale