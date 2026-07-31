Centura lui Lucian Bute ajunge la Muzeul Național de Istorie

Lucian Bute a donat Muzeului Național de Istorie a României mai multe obiecte din cariera sa sportivă, printre care centura de campion național câștigată în 1999, o mănușă de box cu autograf și cupa acordată pentru titlul de „Cel mai tehnic pugilist”. Piesele vor fi prezentate publicului în cadrul „Vitrinei Campionilor”, iar fostul campion mondial va vizita muzeul sâmbătă, de la ora 13:00.

Donația cuprinde obiecte cu valoare simbolică și istorică, legate de începuturile și performanțele obținute de pugilist de-a lungul carierei.

Printre piesele oferite Muzeului Național de Istorie a României se află centura de campion național cucerită de Lucian Bute în anul 1999. Fostul pugilist a mai donat o mănușă de box cu autograf și cupa primită pentru distincția „Cel mai tehnic pugilist”.

Colecția este completată de două fotografii reprezentative din cariera sportivă a fostului campion mondial. Obiectele urmează să fie expuse în „Vitrina Campionilor”, spațiul dedicat performanțelor importante din sportul românesc.

Muzeul Național de Istorie a României a anunțat că Lucian Bute va ajunge sâmbătă la sediul instituției. Vizita este programată de la ora 13:00.

Fostul campion mondial va participa și la un tur ghidat al expoziției „Tezaurul Istoric al României”.

Lucian Bute s-a născut în localitatea Pechea, din județul Galați, și este unul dintre cei mai valoroși boxeri din istoria României.

În anul 2007, el a câștigat titlul mondial IBF la categoria supermijlocie.

Pugilistul și-a apărat centura cu succes de nouă ori, până în 2012, devenind unul dintre cei mai longevivi campioni ai categoriei.

În boxul profesionist, Lucian Bute a înregistrat 32 de victorii, dintre care 25 obținute prin knockout, și cinci înfrângeri.

Înainte de a trece la boxul profesionist, Lucian Bute a câștigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de box pentru amatori din 1999.

El a obținut și victoria la Jocurile Francofoniei din 2001.

Bute s-a stabilit în Canada în anul 2003, unde și-a construit cariera profesionistă.

În 2012, fostul pugilist a primit cetățenia canadiană, pe care o deține alături de cea română.

Lucian Bute a fost inclus în 2021 în Panteonul Sporturilor din Québec, în semn de recunoaștere a performanțelor obținute de-a lungul carierei.