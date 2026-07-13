Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) organizează, începând din 17 iulie, expoziția „SUA – România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, un proiect dedicat celor 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite ale Americii. Evenimentul este organizat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și sub egida Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România.

Vernisajul va avea loc joi, 16 iulie 2026, de la ora 17:00, la sediul Muzeului Național de Istorie a României, de pe Calea Victoriei nr. 12, iar expoziția va putea fi vizitată în perioada 17 iulie – 30 septembrie 2026, de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00.

Expoziția urmărește evoluția relațiilor dintre România și Statele Unite, de la primele informații despre „Lumea Nouă” ajunse în spațiul românesc până la consolidarea Parteneriatului Strategic dintre cele două state.

Vizitatorii vor putea descoperi documente și obiecte care ilustrează momente importante din istoria comună a celor două țări, precum începuturile relațiilor diplomatice și comerciale, activitatea Crucii Roșii Americane în România în timpul Primului Război Mondial, vizita Reginei Maria în Statele Unite, perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, Războiul Rece, rolul postului „Vocea Americii”, dar și apropierea dintre București și Washington după 1989.

Un spațiu important este rezervat comunității românești din Statele Unite, prezentând contribuția emigranților români la dezvoltarea societății americane și integrarea acestora în viața economică și culturală a SUA.

De asemenea, expoziția evidențiază influențele culturale americane asupra României, de la muzica jazz și foxtrot până la cinematografia de la Hollywood, precum și personalități române apreciate peste Ocean, între care Constantin Brâncuși, George Enescu, Maria Tănase și Nicolae Iorga.

Proiectul este realizat de Muzeul Național de Istorie a României în parteneriat cu mai multe instituții culturale și arhivistice din România, printre care Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, Arhivele Naționale ale României, Muzeul Național Peleș, Muzeul Național Brukenthal și Institutul Cultural Român.

Coordonatorul expoziției este dr. Cornel-Constantin Ilie, managerul MNIR, iar curator este dr. Cristina Păiușan. Evenimentul beneficiază de sponsorizarea Dacia Romanian Dining.