Sâmbătă, SUA și-a sărbătorit cea de-a 250-a aniversare în capitala țării, cu căldură record, furtuni, un spectacol enorm de artificii și un discurs al președintelui Trump care a subliniat excepționalismul american, potrivit WSJ.

„Timp de 250 de ani, Statele Unite au fost speranța, promisiunea, lumina și gloria printre toate națiunile lumii; peste tot în lume... nimeni nu poate fi ca noi”, a declarat Trump.

Mai devreme, mii de participanți au fost instruiți de forțele de ordine să evacueze National Mall din cauza amenințării cu vreme severă. Aceștia au așteptat la coadă ore întregi pentru a participa la Marele Târg de Stat American și la Salutul Americii de seară, în mijlocul celei mai fierbinți zile de 4 iulie pe care a trăit-o capitala.

Sute de oameni s-au refugiat în muzeele și clădirile federale din apropiere. National Mall a fost redeschis ulterior, iar participanții s-au întors în zona securizată unde au avut loc festivitățile de sâmbătă seara.

Trump a urcat pe scenă la scurt timp după ora 23:00, la mai mult de o oră după ce urma să înceapă să vorbească. „Forța și puterea americană nu sunt ceva de care să ne fie rușine, este ceva de care suntem foarte mândri”, a spus Trump.

Trump a început weekendul aniversar la Mount Rushmore, cu un discurs vineri în care a susținut că identitatea americană este atacată din nou și a criticat intrarea comunismului în America, o aluzie la victoriile recente din alegerile primare ale candidaților din partea Socialiștilor Democrați din America. Președintele a repetat unele dintre aceste teme sâmbătă seara. „Nu vrem comuniști în țara noastră”, a spus el. „Nu a funcționat niciodată și nu va funcționa niciodată.”

În timpul discursului său de aproximativ 40 de minute, Trump a onorat veteranii și familiile Gold Star și a adus pe scenă astronauți din misiunea Artemis II. El a prezentat steaguri din istoria americană, inclusiv unul dintre primele steaguri americane realizate vreodată; steagul care a fost așezat peste sicriul lui Abraham Lincoln; și unul scos din USS Arizona scufundată în Pearl Harbor.

„Ce e mai bun abia urmează”, a spus el, adăugând: „Acesta este doar zorii epocii de aur a Americii.”

Temperaturile au atins peste 38 de grade Celsius sâmbătă dimineață, iar unele persoane epuizate și deshidratate au fost văzute leșinând. Membrii Gărzii Naționale au distribuit apă. În timp ce avioanele militare efectuau survole, membrii echipelor de parașutiști ai Armatei și Marinei au sărit cu steaguri americane gigantice deasupra Mall-ului.

Kara Clark, în vârstă de 62 de ani, a călătorit la Washington din Tampa, Florida, pentru sărbătoare. Ea a spus că s-a bucurat de festivitățile săptămânii, deși a găsit logistica evenimentelor de sâmbătă confuză. Stând la coadă pe o căldură de peste zece ori timp de 2 ore și jumătate, ea a spus că a meritat să sărbătorim țara.

„Atâta timp cât avem cu toții suficientă apă, gheață și conversație, e ok”, a spus ea.

Mai devreme, în mijlocul festivităților, persoane mascate, îmbrăcate în echipament asociat cu gruparea naționalistă albă Patriot Front, au călătorit cu metroul și au mărșăluit în fața Gării Union, unele purtând steaguri confederate.

Un spectacol cu peste 850.000 de focuri de artificii a început după remarcile lui Trump. Focurile de artificii urmau să dureze de aproximativ două ori mai mult decât un spectacol tradițional de artificii de 4 iulie pe National Mall, potrivit organizatorului evenimentului Freedom 250.

Impactul celui de-al 47-lea președinte asupra orașului cu ocazia semicincicentenarului său este evident. De când Trump a preluat mandatul pentru a doua oară, el a demarat o serie amplă de renovări și eforturi pentru curățarea fântânilor, statuilor și monumentelor. Restaurarea sa de aproximativ 16 milioane de dolari a fântânii reflectorizante a Memorialului Lincoln a devenit o știre națională.

Congresul a creat în 2016 o comisie bipartizană, cunoscută sub numele de America250, pentru a planifica aniversarea. Însă aliații lui Trump au creat un grup separat, numit Freedom 250, care a preluat o mare parte din planificarea sărbătorii. Unii au acuzat că grupul aliniat cu Trump a pus prioritățile conservatoare în centrul evenimentului, adăugând un luciu partizan festivităților. Freedom 250 a declarat că a creat o petrecere pentru toți americanii.

Din cauza artificiilor record, Freedom 250 i-a sfătuit pe locuitorii din Washington să „urmeze cele mai bune practici pentru a reduce preocupările legate de calitatea aerului din interior”, cum ar fi ținerea ferestrelor închise, utilizarea purificatoarelor de aer cu filtre HEPA și pornirea aerului condiționat pentru a circula aerul.

Foștii președinți au emis declarații de Ziua Independenței, dar puțini au ținut discursuri pe National Mall. În cadrul celebrării bicentenarului țării din 1976, președintele Gerald Ford a ținut un discurs oficial la Philadelphia. În 1986, președintele Ronald Reagan a vorbit în portul New York înaintea unui spectacol de artificii.