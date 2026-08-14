Calendar ortodox, 14 august. Sfântul Proroc Miheia, profetul Betleemului

Calendar Ortodox. Sfântul Proroc Miheia a fost fiul lui Ioram și a prorocit timp de 84 de ani, cu 660 ani înainte de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos.

Miheia se tâlcuiește „Cel care este de la Dumnezeu”, astfel încât însuşi numele său reprezintă o mărturie a activităţii sale prooroceşti.

Miheia s-a născut în localitatea Moreșet și este considerat unul dintre cei 12 proroci mici din Vechiul Testament.

Era fiul lui Ioram şi a trăit în aceeali perioadă cu alţi prooroci foarte cunoscuți, ca Isaia, Osea sau Amos.

Miheia l-a mustrat aspru pe Ahav, împăratul Samariei, pentru viața păcătoasă în care se complăcea. Iar din acest motiv a fost nevoit să se retragă în munți pentru ca să nu fie omorât.

El a fost cel care a prezis distrugerea Samariei și a Ierusalimului. Dar, cea mai cunoscută prorocire a sa este aceea despre Betleem, ca loc al Întrupării Domnului.

„Şi tu, Betleeme Efrata, deși ești mic între miile lui Iuda, din tine va ieși Stăpânitor peste Israel, iar obârșia Lui este dintru început, din zilele veșniciei. Pentru aceasta îi va lăsa până în vremea când aceea ce trebuie să nască va naște. Atunci rămășița fraților săi se va întoarce la fiii lui Israel. El va fi voinic și va paște poporul prin puterea Domnului, întru slava numelui Domnului Dumnezeului Său și toți vor fi fără de grijă, iar El va fi mare, până la marginile pământului. Şi El Însuși va fi pacea noastră!” (Miheia 5, 1-4).

După moartea lui Ahav, Miheia a fost omorât de fiul acestuia, deoarece și el a fost mustrat de proroc pentru păcatele sale și cele ale părinților săi.

A fost înmormântat în satul său natal, Moreșet.

În timpul domniei împăratului Teodosie cel Mare, Episcopul Zevin al Eleftheroposului a avut o viziune mistică în urma căreia s-au descoperit moaștele Prorocului Miheia, împreuna cu cele ale Prorocului Avacum.

Sfântul Proroc Miheia a fost îngropat în Moreșet, lângă movila lui Enachim.