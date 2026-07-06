Unul dintre cele mai importante muzee dedicate artei decorative din Franța a fost ținta unui jaf de proporții. Mai multe bijuterii create de celebrul artist René Lalique au fost furate duminică din Muzeul Lalique, situat în localitatea Wingen-sur-Moder, în apropierea fabricii istorice a brandului.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de AFP, prejudiciul este estimat la aproape patru milioane de euro, iar autoritățile încearcă acum să dea de urma autorilor.

Primele informații arată că hoții au reușit să sustragă aproximativ 20 de bijuterii expuse în muzeu.

„Au fost furate aproximativ douăzeci de bijuterii. Prejudiciul este în curs de estimare, dar ar putea ajunge la câteva milioane de euro, probabil aproape de patru milioane”, a declarat o sursă apropiată anchetei.

Muzeul, inaugurat în 2011, găzduiește pe o suprafață de 900 de metri pătrați unele dintre cele mai valoroase creații ale lui René Lalique (1860–1945), unul dintre cei mai apreciați maeștri bijutieri ai stilurilor Art Nouveau și Art Deco.

Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane cu cagule au pătruns prin efracție în muzeu, după ce au forțat o ușă de acces.

Ulterior, au spart șase vitrine în care erau expuse bijuteriile și au fugit înainte ca echipele de intervenție să ajungă la fața locului.

Sursele apropiate anchetei au precizat că piesele furate erau realizate în principal din cristal și nu conțineau pietre prețioase, ceea ce le face dificil de valorificat prin metode obișnuite, precum topirea metalelor sau demontarea componentelor.

Sistemul de securitate al muzeului s-a activat imediat după spargere, însă reacția firmei de pază ridică numeroase semne de întrebare.

Potrivit anchetatorilor, alarma a fost declanșată, însă agenții de securitate au întârziat să înțeleagă gravitatea situației.

Prima persoană care a ajuns la muzeu a fost o femeie de serviciu, aceasta fiind cea care a alertat jandarmeria.

Primarul localității Wingen-sur-Moder, Christian Dorschner, s-a declarat revoltat de modul în care a fost gestionată situația.

„Toate alarmele s-au declanșat, așa cum trebuia să se întâmple. Apoi, se pare că, în ceea ce privește firma de pază, a existat o mare lacună: nu au intervenit imediat și nu au anunțat jandarmii”, a afirmat edilul pentru publicația regională Les Dernières Nouvelles d'Alsace.

Conducerea instituției a anunțat că muzeul va rămâne închis câteva zile. Reprezentanții muzeului au explicat, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că decizia a fost luată pentru ca redeschiderea să se facă „în liniște și în deplină siguranță”.

Anchetatorii continuă cercetările, iar zona este în continuare supusă investigațiilor criminalistice.

Potrivit surselor apropiate anchetei, Muzeul Lalique era deja încadrat de autorități drept un obiectiv sensibil.

Nivelul de securitate fusese analizat și consolidat după spargerea răsunătoare produsă la Muzeul Luvru din Paris, în octombrie 2025. Cu toate acestea, măsurile existente nu au fost suficiente pentru a împiedica furtul.

„Exista un sistem de protecție, dar nu era suficient”, au precizat surse apropiate anchetei.

René Lalique este considerat unul dintre cei mai influenți bijutieri și creatori de obiecte decorative ai secolului al XX-lea.

La începutul carierei sale a realizat bijuterii din aur, argint și pietre prețioase, însă ulterior a revoluționat domeniul folosind materiale precum cristalul, emailul, fildeșul, cornul și pietrele semiprețioase.

Creațiile sale sunt expuse în muzee din întreaga lume și sunt considerate adevărate opere de artă.

Președintele regiunii Grand Est, Franck Leroy, a condamnat ferm furtul și l-a catalogat drept un atac asupra patrimoniului cultural francez.

„Este o atingere inacceptabilă adusă patrimoniului nostru. Dincolo de operele furate, a fost lovit un loc emblematic al istoriei, al măiestriei și al culturii noastre”, a transmis acesta.

Autoritățile franceze încearcă acum să recupereze bijuteriile și să identifice autorii unuia dintre cele mai importante jafuri asupra patrimoniului cultural din ultimii ani.