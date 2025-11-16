Cum ajung hoții să fure comori inestimabile din muzee. Cazurile Luvru și Langres

La mai puțin de 24 de ore după ce hoții au pătruns în Muzeul Luvru din Paris şi au furat bijuteriile regale ale Franței, primarul orașului fortificat medieval Langres, din estul Franței, a primit un telefon îngrijorător.

La capătul firului era directorul muzeului local care raporta că şi instituţia sa fusese spartă. Hoţii pătrunseseră în Maison des Lumières Denis Diderot şi au intrat direct la o vitrină care conţinea o colecţie de monede de aur şi argint cu valoare istorică.

„Se pare că‑au fost furate bijuteriile oraşului”, a declarat Pierrick White, şeful de cabinet al primarului.

Această spargere, la rândul ei îndrăzneaţă, vine să completeze o serie de lovituri asupra muzeelor franceze: nu doar Louvre a fost jefuit, ci cel puțin alte opt muzee au fost vizate în ultimul an.

Cinci instituţii culturale franceze au fost lovite din septembrie încoace — unele de două ori — inclusiv Muséum national d’Histoire naturelle din Paris şi Musée du Désert din sudul Franței.

Autorităţile franceze ­– conştiente de amploarea fenomenului – încep să tragă un semnal de alarmă: Franţa este bogată în comori culturale, dar are resurse limitate pentru a le proteja.

Guvernele succesive au căutat să reducă deficitul bugetar, ceea ce a lăsat statul cu prea puţin capital pentru modernizarea sistemelor de securitate la cele peste 1.200 de situri muzeale clasificate.

Administraţia președintelui Emmanuel Macron se află acum în impas, declanșând o inventariere rapidă a operelor cele mai valoroase pentru a decide ce situri vor primi întâi consolidări.

Dimineața zilei de 19 octombrie 2025 în Paris a adus unul dintre cele mai celebre furturi din istoria muzeelor: într‑aproape şapte minute, hoţii au pătruns în Galerie d’Apollon, aripă a muzeului Louvre, şi au sustras bijuteriile coroanei franceze.

Conform procurorului Parisului, valoarea bunurilor furate a fost estimată la circa 88 milioane €.

Sistemul de intrare a implicat un camion cu macarale (platformă de mobilier) care a fost instalat sub un balcon al muzeului, punct neacoperit de camerele de supraveghere. Hoţii au pătruns printr‑o fereastră, au tăiat cu un disc plexiglasul şi au spart vitr cinele ce conţineau piesele vizate.

Cazul a declanșat un val de critici asupra securităţii muzeului, inclusiv la nivelul conducerii instituţiei: directoarea muzeului, Laurence des Cars, a recunoscut că sistemele “nu au detectat suficient de repede” intrarea hoţilor.

De asemenea, în urma furtului, muzeul a mutat o parte din colecţie în seifurile subterane ale Banque de France. euronews

Conform surselor:

O tiară din setul de safire al reginelor Marie‑Amélie şi Hortense.

Un colier şi o pereche de cercei cu smaralde din setul împărătesei Marie‑Louise.

O broşă‑reliquiar, asociată împărătesei Eugénie.

O tiară şi o altă broşă corpurilor împărătesei Eugénie.

O coroană a împărătesei Eugénie (cu 1 354 de diamante şi 56 de smaralde) care a fost găsită, zdrobită, lângă muzeu după ce a fost pierdută de hoţi în fugă.

Analiza post‑incident a relevat că zonele prin care hoţii au pătruns nu erau monitorizate de camere de supraveghere adecvate, iar sistemele de alarmă au fost activate dar intervenţia a fost întârziată.

De asemenea, muzeul se afla într‑un edificiu istoric, nu construit cu scopul de securizare modernă: designul de epocă implică multiple intrări, ferestre, balcoane, ce pot fi exploatate.

Acest incident a făcut ca autorităţile să considere că muzeele pot reprezenta ţinte “mai uşoare” comparativ cu băncile, din cauza supravegherii şi arhitecturii mai slabe. Un avocat specializat în patrimoniu cultural, Pierre Noual, a declarat:

„Unii infractori au înțeles că muzeele nu sunt fortărețe culturale inexpugnabile... De fapt, este mult mai ușor să jefuiești un muzeu decât un magazin de bijuterii.”

În noaptea imediat următoare furtului de la Louvre, în oraşul Langres, cu ziduri medievale, directorul muzeului Maison des Lumières Denis Diderot a anunţat că şi instituţia sa fusese ţinta unei spargeri.

Hoţii au intrat în muzeu şi au vizat în mod direct o vitrină cu monede istorice de aur şi argint.

Colecţia vizată fusese descoperită în 2011 în timpul renovării clădirii şi era expusă – monede datând între 1790‑1840, respectiv 1 633 monede de argint şi 319 de aur.

Valoarea estimată a bunurilor sustrase: aproximativ €90 000 (≈ $100 000).

Un reprezentant al primăriei a declarat: „Unii infractori au înțeles că muzeele nu sunt forțare culturale de neînlocuit.”

S-a forţat uşa de acces principală şi s‑a spart vitrina casei de expunere.

Interesant: au fost luate doar monedele selectate, restul exponatelor rămânând neatins. Aceasta sugerează un demers planificat cu grijă.

Muzeul a fost închis pentru o perioadă şi s‑a angajat o firmă privată de securitate pentru pază nocturnă, în timp ce sistemele urmau a fi modernizate.

Acest furt intervine într‑un context în care Muzeele franceze au fost vizate repetat – şi lângă Paris, dar şi în zone mai puţin centrale.

În cazuri recente s‑au furat aur nativ, cruci huguenote de aur, ceasuri de colecţie şi alte obiecte. Autorităţile o descriu ca pe o „acceleraţie” a numărului de spargeri.

Motivaţii economice

Preţurile aurului şi altor metale preţioase sunt în ascensiune, ceea ce face ca obiectele de patrimoniu realizate din aur, argint sau pietre preţioase să devină ţinte atractive chiar pentru valoarea lor „la topit”.

Directorul colecţiilor de stat din Dresda, Bernd Ebert, a semnalat: „Un număr tot mai mare de furturi pare să vizeze artefacte muzeale cu valoare materială ridicată, mai degrabă decât doar artistică.”

Astfel, nu doar valoarea artei contează, ci potenţialul de a fi „lichidate” ca materie primă.

Vulnerabilităţile instituţionale

Clădiri istorice transformate în muzee (palate, case nobiliare) nu proiectate iniţial pentru securitate modernă.

Bugete reduse pentru actualizarea infrastructurii de securitate: camere, cablaje, sistem de alarmă, pază armată. De exemplu, la Louvre, extinderea sistemului implică refacerea cablajului de 60 km.

Proceduri lente: modernizarea infrastructurii într‑o clădire protejată (monument istoric) implică numeroase autorizaţii.

Atacuri rafinate: selecţia obiectelor de valoare, utilizarea echipamentului profesional, exploatarea punctelor slabe ale sistemelor. De exemplu, la Berlin, în 2017, a fost furat “Big Maple Leaf”, o monedă de 220 kg aur de 99,999%.

Suprapunerea temporală şi geografică

Cazul de la Langres survine la doar câteva ore după cel de la Louvre, ceea ce ridică întrebări dacă nu cumva hoţii profită de starea de alertă redusă sau de vulnerabilitate sporită

În orice caz, autorităţile au semnalat o „acceleraţie” a fenomenului.

Furtul de la Louvre şi cel ulterior de la Langres atrag atenţia asupra a ceea ce este în joc: nu doar obiecte cu valoare monetară ridicată, ci simboluri ale identităţii şi istoriei naţionale.

Pierderea sau degradarea unor astfel de piese provoacă reacţii puternice, atât publice, cât şi instituţionale.

La nivel local, oficialii din Langres au descris situaţia ca fiind „ca şi cum bijuteriile oraşului ar fi fost furate”.

La nivel naţional, se conturează o imagine în care Franţa – una dintre gardienii patrimoniului cultural mondial – se confrontă cu propriile limite în materie de protecţie.

Furturile recente de la Louvre şi de la Maison des Lumières Denis Diderot arată că muzeele, indiferent de mărime, se confruntă cu riscuri majore de securitate.

Obiectele vizate nu sunt doar artefacte rare, ci active cu semnificaţie istorică şi culturală