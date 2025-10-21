Controverse după furtul de la Luvru: Șefa securității, numită pe baza politicilor de diversitate

Conducerea securităţii celui mai vizitat muzeu din lume, Muzeul Luvru din Paris, se află sub presiune intensă după jaful recent de bijuterii regale.

Şefa departamentului de securitate, Dominique Buffin, a fost acuzată că a fost numită ca urmare a unei politici de diversitate, iar criticii susţin că astfel patrimoniul naţional francez a fost expus unui risc major.

În timp ce autorităţile continuă căutarea hoţilor şi ancheta asupra incidentului, dezbaterea privind securitatea muzeului şi criteriile de selecţie a conducerii a devenit una publică, generând controverse politice şi sociale semnificative.

Dominique Buffin, în vârstă de 46 de ani, a fost numită în septembrie anul trecut ca şefă a securităţii Luvrului, devenind prima femeie care ocupă această poziţie.

Numirea sa a fost făcută de Laurence des Cars, prima femeie director al muzeului, în cadrul unei strategii de promovare a diversității și incluziunii (DEI).

Această decizie a fost salutată ca un pas semnificativ în direcția echilibrului de gen în instituțiile culturale de prestigiu.

Buffin a activat anterior în poliţia franceză şi în cadrul Ministerului Culturii, acumulând experienţă în domeniul securităţii instituţiilor publice.

Rolul său presupune coordonarea tuturor măsurilor de protecţie fizică şi tehnologică a colecţiilor şi obiectelor de patrimoniu, supervizarea echipelor de securitate şi implementarea politicilor de siguranţă în cadrul muzeului.

Această poziţie este crucială pentru protecţia unuia dintre cele mai valoroase şi mai vizitate muzee din lume.

Deși numirea sa a fost apreciată pentru promovarea diversității, aceasta a generat și controverse. Critici din partea unor politicieni și analiști au sugerat că selecția sa ar fi fost influențată mai mult de considerente ideologice decât de competență profesională.

După jaful de bijuterii, mai multe voci politice au cerut demiterea Dominique Buffin şi a directoarei Laurence des Cars. Criticii au susţinut că numirea lui Buffin a fost mai degrabă simbolică, parte a unei politici de diversitate, şi că acest lucru a afectat competenţa managerială şi securitatea muzeului.

Deputata europeană Marion Maréchal a afirmat că Ministerul Culturii trebuie să ceară demisia imediată a conducerii muzeului, susţinând că numirea lui Buffin, parte a unei politici de feminizare, s-a făcut „în dauna competenţei şi prin periclitarea patrimoniului cultural al naţiunii”.

De asemenea, lidera partidului Rassemblement National, Marine Le Pen, a caracterizat jaful drept „o rană pentru sufletul ţării”, iar alţi membri ai partidului au afirmat că incidentul este „o umilinţă intolerabilă pentru Franţa”.

Aceste reacţii reflectă nemulţumirea publică faţă de modul în care au fost gestionate măsurile de securitate şi, totodată, controversele legate de criteriile de selecţie în funcţii executive.

Jaful a evidenţiat probleme structurale şi organizaţionale mai vechi. Raportul Curţii de Conturi franceze identificase anterior deficienţe semnificative, printre care lipsa camerelor de supraveghere în săli cu obiecte de valoare şi proceduri de intervenţie învechite.

Reducerile de personal şi amânarea unui plan de modernizare a securităţii pentru perioada 2025–2029 au fost, de asemenea, criticate de angajaţi şi sindicate.

Angajaţii muzeului au semnalat că măsurile propuse pentru consolidarea securităţii au fost implementate doar parţial şi cu întârziere, ceea ce ar fi facilitat acţiunea hoţilor.

În plus, sindicaliştii au atras atenţia asupra faptului că diminuarea numărului de personal de securitate, în timp ce numărul vizitatorilor creşte, compromite protecţia obiectelor de patrimoniu.

Incidentul a fost descris de ministrul Justiţiei Gérald Darmanin ca o „eşec total” în protecţia patrimoniului, subliniind că hoţii au putut să folosească un vehicul specializat pentru a accesa rapid vitrinele cu bijuterii şi a pleca fără să fie opriţi, oferind astfel o imagine dezastruoasă Franţei pe plan internaţional.

Ministrul Culturii Rachida Dati a adăugat că, timp îndelungat, s-a acordat prioritate securităţii vizitatorilor şi nu protecţiei operelor de artă, ceea ce a fost un factor major în vulnerabilitatea muzeului.

Aceste declaraţii au fost interpretate ca un apel la reformarea urgentă a procedurilor de securitate şi la creşterea resurselor dedicate protecţiei patrimoniului.

După jaf, Laurence des Cars a discutat cu angajaţii muzeului, însă reacţiile au fost mixte. Unii angajaţi au huiduit, iar alţii au criticat lipsa resurselor şi amânarea planurilor de modernizare a securităţii.

Dominique Buffin a declarat că va colabora cu ancheta şi va sprijini implementarea măsurilor suplimentare, dar nu a demisionat.

Conducerea muzeului se află astfel într-o situaţie delicată, fiind pusă sub presiunea combinată a opiniei publice, a politicienilor şi a sindicatelor.

Ministerele franceze de Interne şi Cultură au convocat o întâlnire de urgenţă, ordonând verificarea tuturor instituţiilor culturale din Franţa pentru evaluarea şi întărirea măsurilor de securitate.

De asemenea, au fost accelerate procedurile de achiziţii publice pentru implementarea rapidă a măsurilor de protecţie necesare.

Anchetatorii continuă căutarea hoţilor şi investigarea circumstanţelor jafului, inclusiv posibile complicităţi din interior sau neglijenţe în aplicarea protocolului de securitate.

Prioritatea autorităţilor este identificarea responsabililor, recuperarea bijuteriilor şi prevenirea unor incidente similare în viitor.

Dincolo de valoarea obiectelor furate, incidentul reflectă vulnerabilităţile structurale ale instituţiilor culturale majore şi ridică întrebări despre modul în care sunt selectaţi liderii de securitate.

Criticii susţin că numirea Dominique Buffin ca urmare a unei politici de diversitate a compromis competenţa managerială şi protecţia patrimoniului, în timp ce susţinătorii politicilor de egalitate de gen argumentează că reprezentarea în funcţii executive este importantă, însă nu trebuie făcută în detrimentul experienţei şi pregătirii.

Acest caz a generat o dezbatere publică amplă în Franţa, vizând echilibrul între competenţă, securitate şi diversitate în instituţiile culturale de rang mondial.