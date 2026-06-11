Altertă de securitate la Pentagon. Oamenii au fost evacuați

Mai multe etaje și coridoare din Pentagon, sediul central al armatei americane, au fost închise și evacuate joi, după ce sistemele interne au identificat o problemă privind calitatea aerului. Autoritățile au activat procedurile de siguranță, iar echipe specializate în intervenții cu materiale periculoase au fost trimise la fața locului pentru a evalua situația, relatează CNN.

Mai multe zone din interiorul Pentagonului au fost restricționate temporar, iar ulterior evacuate, în urma unui incident care a ridicat suspiciuni privind prezența unor substanțe periculoase. Potrivit sursei citate, măsura a vizat mai multe etaje și coridoare ale clădirii care găzduiește conducerea militară a Statelor Unite.

Surse familiarizate cu situația și reprezentanți ai serviciilor de intervenție au confirmat că restricțiile au fost impuse după apariția unui incident legat de materiale periculoase.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat că sistemele de monitorizare au semnalat o problemă care necesită verificări suplimentare.

„Au detectat o problemă legată de calitatea aerului, care necesită măsuri de precauție până când vom stabili gravitatea acesteia”.

În urma alertei, Departamentul Apărării a activat procedurile standard de protecție pentru zona afectată.

„Departamentul pune în aplicare protocoalele standard de protecție, inclusiv o dispoziție de adăpostire la fața locului pentru zona afectată”, a declarat Parnell. „Echipele de intervenție sunt pe teren și gata să acorde sprijin ocupanților clădirii.”

La intervenție participă echipa pentru materiale periculoase a Agenției de Protecție a Forțelor Pentagonului, împreună cu Departamentul de Pompieri al Comitatului Arlington.

Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al departamentului, căpitanul Jamie Jill. De asemenea, Arlington Fire & EMS a anunțat pe rețelele de socializare că echipa specializată pentru materiale periculoase a Departamentului de Pompieri al Comitatului Arlington intervine la Pentagon „în timpul unui incident cu materiale periculoase”.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cauza exactă a incidentului și nivelul de risc din zona afectată.