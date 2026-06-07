Publicația americană New York Times susține că Pentagonul ar fi ridicat nivelul de amenințare de spionaj din partea Israelului la „critic”, pe fondul tensiunilor cu SUA, afirmații respinse și de administrația americană, și de cea israeliană, potrivit Jerusalem Post.

NYT a scris că trimisul special al SUA, Steve Witkoff, principalul ofițer de politică al Pentagonului, Elbridge A. Colby, și unul dintre înalții oficiali ai Pentagonului, Michael P. DiMino IV, ar fi fost vizați.

Publicația mai scrie că Pentagonul și-ar fi ridicat estimările privind activitatea de spionaj israeliană împotriva Statelor Unite la cel mai înalt nivel din istorie, potrivit unui raport NBC News de sâmbătă, care citează doi oficiali americani.

Potrivit oficialilor citați de NBC, un mesaj intern emis de Agenția de Informații a Apărării a Pentagonului (DIA) ar fi ridicat nivelul pentru Israel la „critic”.

Presupusa evaluare a DIA ar fi inclus un rezumat de șapte pagini despre nivelul de amenințare și ar fi prezentat grafice, potrivit surselor citate de NBC, în timp ce NYT a susținut că decizia de a ridica nivelul de amenințare a fost luată după ce personalul american care operează în Israel a raportat că pe telefoanele lor a fost instalat un software pentru a le intercepta comunicațiile.

Ambasada Israelului la Washington a declarat într-un comunicat că informațiile despre spionaj sunt „complet false”, un purtător de cuvânt adăugând că „Israelul nu colectează informații despre entități americane, cu atât mai puțin despre oficiali guvernamentali americani”.

„Eforturile Israelului de colectare a informațiilor sunt îndreptate împotriva dușmanilor săi, nu împotriva aliaților săi. Orice afirmații contrare sunt fie dezinformate, fie motivate politic”, se adaugă în comunicat.

Pentagonul a refuzat să comenteze, în timp ce Biroul Directorului de Informații Naționale, care supraveghează DIA al Pentagonului, nu a răspuns solicitării NBC de a comenta.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru NBC că știrea este „falsă și provine de la cineva care nu are nicio cunoștință despre ce se întâmplă”.