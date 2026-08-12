Situația din Cisiordania atinge cote critice, iar avertismentele lansate de reprezentanții Organizației Națiunilor Unite indică un risc iminent de destabilizare totală. În cadrul unei reuniuni desfășurate la Consiliul de Securitate al ONU, oficialii au prezentat rapoarte îngrijorătoare privind escaladarea tensiunilor și a violențelor din regiune, cauzate de ocupația israeliană, informează EFE.

Ramiz Alakbarov, coordonatorul special adjunct al ONU pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, a atras atenția Consiliului de Securitate asupra gravității situației din Teritoriile Palestiniene Ocupate.

„În timp ce armistiţiul fragil din Gaza şi tensiunile regionale acaparează o mare parte din atenţia comunităţii internaţionale, Cisiordania se află la un pas de colaps. Această deteriorare nu a survenit brusc: este rezultatul unor decenii de conflict nerezolvat care au agravat ocupaţia ilegală israeliană”, a afirmat oficialul în timpul ședinței.

Oficialul a adăugat că însăși Autoritatea Naţională Palestiniană este „pe cale de a se prăbuşi”, punctând că acțiunile din teren „au subminat perspectiva unui stat palestinian independent, viabil şi suveran”.

La rândul său, conducerea UNICEF a prezentat date alarmante privind impactul conflictului asupra populației vulnerabile. Hannan Sulieman, directoarea executivă adjunctă a organizației, a raportat că, de la începutul anului trecut și până la sfârșitul lunii iulie, 174 de copii palestinieni au fost uciși în Cisiordania și Ierusalimul de Est.

Peste 1.500 de persoane au suferit răni în același interval, aproape jumătate dintre cazuri fiind provocate de muniție reală. Totodată, reprezentanta UNICEF a precizat că cel puțin 355 de copii palestinieni se află în detenție militară israeliană, fiind cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimii opt ani.

Din cauza „violenţei coloniştilor”, care a atins niveluri extrem de ridicate, dar și pe fondul demolărilor continue, mii de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele. Numai în cursul acestui an, aproximativ 3.800 de palestinieni au fost strămutați, aproape jumătate dintre aceștia fiind copii.

Monitorizările ONU au documentat peste 1.430 de incidente provocate de coloniști israelieni, soldate cu victime și pagube materiale în aproximativ 260 de comunități palestiniene, adesea sub privirile forțelor de ordine.

„Tendinţa este clară. Populaţiile palestiniene sunt strămutate cu forţa din satele lor din Cisiordania cu o frecvenţă tot mai mare înainte ca coloniştii să pună mâna pe terenurile eliberate”, a subliniat Alakbarov.

Planurile de urbanism ale autorităților israeliene au avansat semnificativ în regiune, fiind aprobate sau promovate circa 12.360 de noi locuințe de la începutul anului. În plus, guvernul israelian a alocat o investiție substanțială de aproximativ 431 de milioane de dolari pentru înființarea a 34 de noi așezări.