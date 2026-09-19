Turcia și Israel: arhitectura unei confruntări amânate

Cu doi ani înainte ca rachetele israeliene să lovească baza aeriană Abu al-Duhur, Recep Tayyip Erdoğan rostise, în octombrie 2024, o propoziție pe care majoritatea comentatorilor occidentali au tratat-o drept retorică electorală: „următoarea țintă a Israelului va fi Turcia”.

Șase săptămâni mai târziu, regimul Assad se prăbușea, iar profeția lui Erdoğan înceta să mai fie o figură de stil și devenea, treptat, o ipoteză de lucru pentru planificatorii militari de la Ankara și de la Tel Aviv deopotrivă.

Reacția cea mai instructivă nu a venit însă de la Ankara sau de la Ierusalim, ci de la Washington. Tom Barrack, ambasadorul american în Turcia și trimisul special pentru Siria, a recunoscut că turcii nu fuseseră avertizați asupra operațiunii israeliene și că apropierea aviației israeliene de graniță ar fi putut fi interpretată, rezonabil, drept o amenințare directă — motiv pentru care Ankara și-a ridicat propriile aparate de vânătoare.

Barrack a mers mai departe, sugerând că Israelul ar fi putut, pur și simplu, să „momească turcii” într-o confruntare aeriană. Este o acuzație gravă, venită dintr-o sursă greu de suspectat de ostilitate față de Israel, și ea spune ceva esențial despre stadiul la care a ajuns raportul de forțe din Levantul de Nord: cei doi actori militari cei mai puternici din regiune, ambii parteneri americani, se privesc reciproc printr-o lunetă.

Memoria scurtă a analizei de actualitate tinde să uite că, în anii 1990, Turcia și Israel formau un axă informală de securitate, cu cooperare militară strânsă și schimb de informații care descuraja, prin însăși existența lui, ambițiile regionale ale Siriei baasiste și ale Iranului postrevoluționar. Deteriorarea a fost, până acum cincisprezece ani, ciclică: incidentul Mavi Marmara din 2010, în care raidul israelian a ucis zece cetățeni turci, a fost urmat de perioade repetate de reconciliere formală, culminând cu restabilirea relațiilor diplomatice depline în 2022.

Centrul de greutate al disputei s-a mutat însă de la Gaza, unde miza turcă era în esență simbolică și electorală, către Siria, unde miza este strategică și teritorială pentru ambele părți. Căderea lui Assad și instalarea guvernului condus de Ahmed al-Sharaa au consolidat spectaculos poziția Ankarei, care a devenit principalul partener politic și militar al Damascului, oferind instrucție și asistență pentru reconstrucția unei armate siriene practic inexistente. Israelul citește exact aceeași schimbare de decor ca pe o amenințare existențială: orice stat sirian funcțional, cu atât mai mult unul sprijinit militar de un membru NATO, restrânge libertatea de acțiune pe care aviația israeliană și-a asumat-o necontestat deasupra Siriei încă din prăbușirea regimului.

După căderea lui Bashar al-Assad (decembrie 2024), Ankara e cel mai important partener politic și militar al noului Damasc (Ahmed al-Sharaa / HTS). Zeci de acorduri, energie, reconstrucție, instruire, comerț vizat la 10 miliarde de dolari. Ministrul turc de externe Hakan Fidan a încheiat pe 14 septembrie 2026 o vizită de „tur de onoare”; Erdoğan anunță o vizită la Damasc.

Ce vrea Turcia: un stat sirian suveran, unitar, reconstruit, legat de Ankara. Motive: refugiați, granița cu YPG/PKK, influență în Levant, buffer față de haos.

Pe 18 august 2026, aviația israeliană a lovit baza Abu al-Duhur (Idlib), la circa 50–60 km de granița turcă, la ore după o delegație militară turcă. Israelul a spus că Damasc era pe punctul de a încălca un status quo de securitate. Turcia și Siria au negat o bază permanentă. Apoi Ankara a testat linia: trupe turce au mers la Deir ez-Zor, au ridicat un ponton pe Eufrat, fără ripostă israeliană. La al-Mayadin / Deir ez-Zor, pe Eufrat, armata turcă și armata siriană au montat un pod plutitor. Motivul oficial: un pod anterior fusese luat de inundații; locuitorii trebuiau să treacă râul până se reconstruiește podul permanent (al-Siyasiya). Soldați turci au venit cu echipament de geniu, bărci, specialiști. Au ridicat steaguri turcești și siriene, au trecut blindate turce pe ponton ca test, iar drone turce au zburat deasupra.

Ministrul sirian al Apărării, Murhaf Abu Qasra, a mulțumit public omologului turc. Ambasadorul Turciei la Damasc a anunțat finalizarea pe 30 august, de Ziua Victoriei Turciei. Era al doilea pod comun turco-sirian pe Eufrat.

Fiecare parte citește episodul altfel-Israelul: „am trasat linia la baze aeriene și S-400/radar”; Turcia: „Netanyahu umflă tensiunea înainte de alegerile din octombrie”.

Explicația oficială israeliană pentru lovitura de la Abu al-Duhur — prevenirea unei desfășurări militare turce care ar fi încălcat o „înțelegere de securitate” nedefinită public — a fost respinsă atât de Ankara, cât și de Damasc; ministrul sirian de externe, Asaad al-Shaibani, a declarat că nu exista niciun plan de staționare permanentă la bază, care ar fi fost, de altfel, practic goală. Surse citate de Jerusalem Post oferă însă o versiune mai precisă și mai puțin liniștitoare: serviciile israeliene ar fi primit informații potrivit cărora Turcia intenționa să trimită acolo un radar și un sistem de apărare antiaeriană deservit de trupe turce, iar cele patru lovituri ar fi vizat explicit pista de aterizare, pentru a împiedica exact acest gen de desant.

Indiferent de varianta care se apropie mai mult de adevăr, mesajul politic al operațiunii este limpede: Israelul a decis unilateral unde se termină cooperarea turco-siriană acceptabilă și unde începe amenințarea care merge lovită preventiv.

Potrivit relatărilor convergente ale Middle East Eye și Militarnyi, Ankara negociază cu Damascul, încă din decembrie 2024, un pact de apărare prin care Turcia ar urma să furnizeze acoperire aeriană noului guvern sirian — lipsit, practic, de o forță aeriană proprie — în schimbul unei prezențe militare de lungă durată.

Planul prevede un sistem antiaerian etajat la T4, capabil să acopere ținte de la rachetele de croazieră la dronele de mică altitudine: un sistem Hisar de fabricație turcă pentru apărarea imediată a bazei, cu posibilitatea — evocată de surse occidentale, deși neconfirmată oficial de Ankara — a desfășurării ulterioare a unor baterii S-400 rusești, aceleași care provocaseră în 2019 o criză serioasă în relațiile turco-americane.

Un al doilea plan al confruntării — mai puțin comentat în presa occidentală, dar la fel de relevant pentru un analist din flancul estic al NATO — este cel al retragerii progresive a Turciei din nordul Siriei, unde forțele sale au ocupat, în patru valuri succesive între 2016 și 2024, teritorii aflate în prezent, potrivit relatărilor de la începutul acestui an, sub controlul deplin al guvernului de la Damasc. Ankara nu abandonează, așadar, terenul câștigat prin ocupație militară directă pentru a se retrage din regiune, ci pentru a-și recalibra prezența dinspre controlul teritorial clasic, costisitor politic și expus criticii internaționale, spre un model mai puțin vizibil, dar mai durabil: cel al furnizorului de securitate aeriană și de instrucție militară pentru un stat client.

Nimic din expansiunea militară turcă în Siria nu poate fi înțeles fără retragerea, aproape simultană, a Rusiei — patronul militar care, timp de un deceniu, a garantat supraviețuirea regimului Assad prin cele două baze de la Hmeimim și Tartus, singurele instalații militare rusești oficiale din afara fostului spațiu sovietic. La începutul lunii august 2026, Damascul a anunțat un memorandum de înțelegere cu Moscova prin care ambele baze urmează să fie transformate, într-un termen de maximum trei luni, în „centre comune de instruire și consolidare a capacităților”, cu predarea infrastructurii civile către autoritățile siriene.

Vidul de putere astfel creat nu a rămas, evident, gol. Așa cum Turcia a umplut spațiul geopolitic lăsat liber de Rusia și Iran în privința relației cu noul guvern de la Damasc, prezența americană reziduală — redusă, la rândul ei, prin cedarea către armata siriană, în februarie 2026, a bazei Kharab al-Jir din Hasaka, folosită anterior de trupele SUA — și persistența forțelor kurde din nord-estul Siriei completează un tablou în care cel puțin cinci actori militari externi (Turcia, Israelul, Statele Unite, Rusia și, indirect, Iranul, prin rețeaua sa de proxi erodată dar nu dispărută) își dispută, cu instrumente diferite, dreptul de a defini arhitectura de securitate a unui stat sirian ale cărui propriile forțe armate abia se reconstituie.

Comportamentul israelian în Siria post-Assad urmează o logică pe care armata israeliană a testat-o deja în Liban și în Gaza: menținerea unei superiorități aeriene necontestate prin lovituri preventive repetate, indiferent de suveranitatea formală a statului vizat. Seria de aproximativ douăzeci și cinci de atacuri lansate într-o singură zi asupra unor poziții militare din toată Siria, soldată cu victime atât în rândul militarilor, cât și al civililor din provincia Deraa, ilustrează amploarea acestei doctrine cu mult înainte de episodul Abu al-Duhur.

Un oficial israelian citat de The War Zone a rezumat fără menajamente logica strategică: instituirea unei baze aeriene turce la Palmira „ar putea intensifica tensiunile regionale și ar crește riscul unui conflict cu Israelul” — cu alte cuvinte, riscul de escaladare este acceptat conștient ca preț al menținerii unei libertăți de acțiune considerate nenegociabile.

Poziția sa a fost întărită recent de Acordul de Apărare Comună de la Mecca, semnat cu Arabia Saudită și Pakistanul, care prevede că un atac armat împotriva oricăruia dintre cei trei semnatari va fi tratat drept atac împotriva tuturor — o clauză de tip Articol 5 regional a cărei primă testare reală ar putea veni, ironic, nu dinspre Israel, ci dinspre atacurile houthi asupra Arabiei Saudite.

În paralel, capacitatea de descurajare a Ankarei a fost confirmată public anul acesta, când sistemele antiaeriene NATO — completate ad-hoc cu baterii Patriot suplimentare în sudul Turciei — au interceptat, în cel puțin patru ocazii, rachete balistice iraniene intrate în spațiul aerian turc, lângă baza Incirlik. Turcia nu este, prin urmare, un stat client pe care Israelul îl poate disciplina după modelul sirian sau libanez, ci un aliat american cu o rețea de alianțe regionale în plină expansiune.

Administrația Trump a răspuns prin instrumentul diplomatic clasic al momentelor de criză controlată — construirea unui mecanism trilateral de deconflictualizare între Israel, Turcia și Siria, la care s-a alăturat, informal, o mediere azeră — dar niciunul dintre aceste eforturi nu a produs, până acum, un rezultat concret, iar Washingtonul rămâne prizonierul propriei sale arhitecturi de alianțe contradictorii.

Dacă Turcia ar invoca vreodată Articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic ca urmare a unui schimb de focuri cu Israelul, Statele Unite s-ar confrunta cu alegerea, fără precedent în istoria Alianței, între onorarea unei garanții de apărare colectivă față de un membru NATO și protejarea celui mai apropiat partener strategic din Orientul Mijlociu. Este exact tipul de scenariu pe care arhitecții Tratatului de la Washington din 1949 nu l-au anticipat, gândit fiind exclusiv pentru amenințarea sovietică, și pe care nicio actualizare doctrinară de după 2022 — concentrată aproape în întregime pe flancul estic și pe Rusia — nu îl acoperă explicit.

România a investit, în ultimii ani, o cantitate disproporționată de capital politic în ideea că angajamentul american și garanțiile NATO pe flancul estic sunt necondiționate și indivizibile — o presupunere care rezistă mai greu dacă Washingtonul demonstrează, printr-o ezitare vizibilă în privința Turciei, că prioritizarea partenerilor se face de la caz la caz, în funcție de miza regională a momentului, iar nu în virtutea unui principiu unic aplicat uniform tuturor membrilor Alianței.

Dacă rivalitatea turco-israeliană din Siria ajunge vreodată la un incident cu victime militare directe, prima întrebare pusă la Bruxelles nu va fi despre Levant, ci despre precedentul pe care îl creează pentru orice alt membru NATO aflat, ca România, la marginea unei zone de conflict activ — și despre cât de solidă rămâne, în realitate, promisiunea colectivă atunci când testul nu vine dinspre Moscova, ci dinspre un aliat propriu.

Turcia și Israelul nu se mai ceartă doar pe Palestina. Se ceartă pe cine scrie regulile Levantului după Iran slăbit și Assad căzut. Ankara vrea un stat sirian funcțional sub influența sa. Ierusalimul vrea libertate militară și un vecin care să nu poată constrânge aviația israeliană. Aceste obiective se exclud parțial.

Fără un mecanism american serios — nu doar comunicate — riscul nu e neapărat un război Turcia–Israel mâine, ci o escaladare incrementală în care fiecare incident (o bază, un radar, un ponton, o flotilă, un mandat Interpol) coboară pragul următorului. Cele două armate sunt prea capabile ca o „neînțelegere” deasupra Idlibului să rămână ieftină.