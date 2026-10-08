Congelatorul nu este doar pentru alimente. În anumite situații, temperatura foarte scăzută poate fi folosită pentru a îndepărta mai ușor substanțe lipicioase de pe haine, în special guma de mestecat și ceara.

Metoda nu curăță haina propriu-zisă și nu înlocuiește spălarea. Rolul frigului este să întărească materialul lipit de țesătură, astfel încât acesta să poată fi desprins fără să fie întins și mai mult pe fibre.

Dacă o bucată de gumă s-a lipit de o pereche de blugi, o bluză sau un alt articol vestimentar lavabil, primul lucru important este să nu fie frecată cât timp este moale. Frecarea poate întinde guma și poate mări suprafața afectată.

Whirlpool recomandă răcirea gumei cu gheață sau introducerea articolului într-o pungă și apoi în congelator. Scopul este ca guma să devină tare și fragilă. Pentru răcirea locală cu gheață, compania recomandă aproximativ 10-15 minute sau până când guma este suficient de întărită pentru a putea fi desprinsă.

Dacă este folosit congelatorul, articolul poate fi introdus într-o pungă curată, astfel încât haina să nu intre în contact direct cu alimentele sau cu suprafețele din congelator. Pentru o bucată mai mare de gumă, dm recomandă aproximativ o oră de congelare înainte de îndepărtare.

După ce guma s-a întărit, aceasta poate fi ridicată cu grijă folosind marginea unui card de plastic, o spatulă sau partea neascuțită a unui cuțit. Este important ca instrumentul folosit să nu taie fibrele.

Whirlpool recomandă lucrul lent, pentru a evita deteriorarea materialului.

Guma de mestecat este elastică și lipicioasă la temperatura obișnuită. Atunci când este răcită puternic, își pierde din flexibilitate și devine mai rigidă.

Această schimbare face posibilă desprinderea ei în bucăți, în loc să fie întinsă pe material.

Principiul este folosit și pentru alte substanțe care devin mai ușor de îndepărtat după răcire. Un ghid pentru mașini de spălat și uscătoare publicat de Gorenje recomandă congelarea hainelor pentru îndepărtarea cerii sau a gumei de mestecat, urmată de răzuirea materialului întărit și apoi de spălarea articolului.

Aceeași metodă poate fi folosită pentru ceara ajunsă pe haine.

Haina poate fi răcită până când ceara se întărește, după care partea solidă poate fi îndepărtată cu grijă. Gorenje recomandă, pentru resturile de ceară, o etapă suplimentară: după răzuirea materialului întărit, o bucată de hârtie absorbantă poate fi așezată peste zona respectivă, iar căldura controlată a fierului de călcat poate ajuta la absorbția cerii rămase.

Este important ca temperatura fierului să fie potrivită pentru materialul respectiv și să fie respectate instrucțiunile de pe eticheta hainei.

Faptul că bucata de gumă a fost îndepărtată nu înseamnă neapărat că pata a dispărut complet. Pot rămâne particule sau o peliculă lipicioasă în fibre.

După îndepărtarea mecanică a gumei, articolul trebuie verificat și spălat conform instrucțiunilor de pe etichetă. Zona trebuie verificată înainte de uscare, pentru a vedea dacă mai există reziduuri.

În cazul în care pe haină rămâne o urmă lipicioasă, nu este recomandată folosirea la întâmplare a solvenților sau a acetonei. dm avertizează că solvenții pe bază de acetonă pot afecta culoarea materialului.

Metoda este simplă, dar nu înseamnă că orice articol vestimentar poate fi tratat în același fel.

Pentru hainele lavabile, din materiale obișnuite, congelarea temporară poate fi o soluție practică atunci când guma s-a lipit de țesătură. Pentru articole delicate, haine structurate, piele, materiale care necesită curățare profesională sau piese cu aplicații, este mai prudentă verificarea etichetei și, dacă este necesar, apelarea la o curățătorie.

De asemenea, nu este indicat ca haina să fie răzuită agresiv după congelare. Frigul întărește guma, dar nu transformă materialul textil într-unul rezistent la tăiere sau la smulgere.

Congelatorul nu spală hainele și nu trebuie folosit ca înlocuitor pentru curățarea normală.

În cazul blugilor, de exemplu, ideea că înghețarea poate înlocui spălarea este considerată un mit. Cleveland Clinic explică faptul că un congelator casnic nu ajunge la temperaturi suficient de scăzute pentru a ucide bacteriile în mod fiabil, iar înghețarea nu îndepărtează murdăria, uleiurile sau substanțele care au pătruns în țesătură.