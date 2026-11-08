Hainele de blană necesită o atenție specială atunci când vine vorba despre curățare și întreținere. Indiferent dacă sunt realizate din blană naturală sau sintetică, folosirea unor produse nepotrivite ori spălarea incorectă pot afecta textura, aspectul și forma materialului, arată American Fur Council.

Înainte de a începe curățarea, este important să verifici eticheta și instrucțiunile producătorului. Cele două tipuri de blană nu se întrețin în același mod, iar metodele potrivite pentru o haină sintetică pot deteriora o piesă din blană naturală.

Blana naturală este un material delicat, iar partea de piele de sub fire poate deveni rigidă, se poate usca sau crăpa dacă intră în contact cu prea multă apă ori cu detergenți obișnuiți.

Din acest motiv, curățarea acasă trebuie făcută cu multă precauție.

Pentru întreținerea obișnuită, poți urma câțiva pași:

Scutură ușor haina pentru a îndepărta praful și impuritățile de la suprafață.

Folosește o perie specială pentru blană, dacă materialul permite, și piaptănă firele cu mișcări delicate.

Dacă haina s-a udat, scutură excesul de apă și las-o să se usuce natural.

Păstrează haina de blană într-un spațiu aerisit, ferit de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură.

În cazul petelor de grăsime, machiaj sau alte substanțe, nu este recomandat să freci zona afectată cu apă și detergent. Poți deteriora firele și stratul de piele de dedesubt.

Pentru pete persistente, este indicat să apelezi la o curățătorie specializată în articole din blană naturală. Același lucru este valabil și pentru curățarea integrală a hainei.

Blana artificială este, în general, mai ușor de întreținut decât cea naturală. Totuși, fibrele sintetice pot fi afectate de temperaturile ridicate, frecare puternică sau produse de curățare agresive.

Primul pas este verificarea etichetei. Unele haine pot fi spălate la mașină, în timp ce altele necesită curățare manuală sau profesională.

Dacă producătorul permite spălarea manuală, poți proceda astfel:

Umple un vas cu apă rece sau călduță.

Adaugă o cantitate mică de detergent delicat, potrivit materialelor sintetice.

Introdu haina în apă și curăță ușor zonele murdare, fără să freci sau să răsucești materialul.

Clătește cu apă curată, fără să tragi de fibre.

Îndepărtează excesul de apă prin presare ușoară cu un prosop curat.

Haina trebuie lăsată la uscat natural, pe un suport potrivit sau pe un umeraș rezistent, în funcție de indicațiile de pe etichetă.

Dacă eticheta permite folosirea mașinii de spălat, alege un program delicat, cu apă rece și centrifugare redusă sau fără centrifugare.

Uscarea este la fel de importantă ca spălarea. Temperaturile ridicate pot modifica aspectul fibrelor sintetice, iar în cazul blănii naturale pot afecta stratul de piele.

Pentru a evita deteriorarea, ține cont de câteva recomandări:

Nu folosi uscătorul automat decât dacă eticheta permite în mod explicit acest lucru.

Nu așeza haina pe calorifer.

Nu folosi uscătorul de păr cu aer fierbinte.

Evită expunerea directă la soare.

Nu depozita haina înainte să fie complet uscată.

În cazul blănii sintetice, după uscare, firele pot fi aranjate cu o perie potrivită, numai dacă instrucțiunile materialului permit acest lucru.

Indiferent de tipul materialului, există câteva practici care ar trebui evitate:

Spălarea blănii naturale în mașina de spălat.

Folosirea înălbitorilor sau a detergenților puternici.

Călcarea directă a materialului.

Uscarea lângă calorifer sau alte surse de căldură.

Frecarea agresivă a petelor.

Depozitarea hainei în pungi de plastic închise ermetic.

Pentru a-i menține aspectul cât mai mult timp, haina trebuie depozitată corespunzător, într-un loc uscat și bine aerisit.

Folosește un umeraș suficient de lat pentru a susține umerii și pentru a evita deformarea materialului. Nu înghesui haina între alte articole vestimentare, deoarece firele se pot turti sau deteriora.