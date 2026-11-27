Republica Moldova. Ninsorile din timpul nopții au mobilizat drumarii din Republica Moldova. Echipele au intervenit pe 58 de sectoare de drum din nordul și centrul țării, unde au împrăștiat sute de tone de sare și material antiderapant pentru a preveni formarea poleiului.

Pentru lucrări au fost mobilizate 44 de utilaje speciale și 24 de muncitori rutieri. Aceștia au acționat pe parcursul nopții pentru a menține drumurile practicabile și pentru a reduce riscul de accidente.

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, intervențiile au vizat raioanele Briceni, Dondușeni, Edineț, Ocnița, Florești, Soroca, Șoldănești, Drochia, Glodeni, Rîșcani și Rezina. Drumarii au ajuns și în municipiul Bălți, precum și în localitatea Sănătăuca.

În timpul intervențiilor au fost împrăștiate aproximativ 329 de tone de sare tehnică și 33 de tone de material antiderapant. Drumarii au patrulat pe traseele naționale și au verificat sectoarele unde exista riscul ca zăpada și temperaturile scăzute să transforme carosabilul într-o suprafață alunecoasă.

Autoritățile au primit și sesizări din partea participanților la trafic. Serviciul Operativ al Administrației Naționale a Drumurilor a înregistrat două apeluri directe din partea cetățenilor și alte patru sesizări prin intermediul Serviciului 112.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să își echipeze mașinile corespunzător sezonului rece. Cei care nu au montat anvelope de iarnă sunt îndemnați să evite deplasările în condiții de ninsoare și polei.

De asemenea, șoferii trebuie să reducă viteza, să păstreze o distanță mai mare față de mașinile din față și să evite frânările sau schimbările bruște de direcție.

Atenția trebuie îndreptată și către pietoni, în special în apropierea trecerilor de pietoni. Poliția avertizează că folosirea telefonului mobil la volan și alte activități care distrag atenția pot crește riscul producerii accidentelor.

În cazul unei situații de urgență, cetățenii pot apela numărul 112 pentru a solicita ajutorul poliției.

Primii fulgi de nea din acest sezon au fost observați în Republica Moldova în dimineața zilei de 23 noiembrie. Meteorologii anunță că răcirea vremii va continua în următoarele zile.

În timpul nopților, temperaturile minime ar putea coborî până la minus 8 grade Celsius. Aceste valori vor favoriza apariția poleiului pe șosele, mai ales în orele dimineții.

Autoritățile îi îndeamnă pe participanții la trafic să țină cont de condițiile meteo și să își planifice deplasările cu atenție.