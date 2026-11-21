Meghan Markle este criticată după ce a promovat online o haină purtată la un eveniment organizat la Bruxelles, dedicat copiilor care și-au pierdut viața în urma bullyingului online, iar gestul a reaprins discuțiile despre relația comercială a Ducesei de Sussex cu imaginea publică și despre eventualele tensiuni cu familia regală britanică, potrivit Daily Express.

Materialul de origine, publicat de Daily Express pe 21 noiembrie 2026, este un articol de opinie semnat de Chris Riches. Criticile și interpretările prezentate acolo nu reprezintă poziții oficiale ale Palatului Buckingham.

Meghan Markle și Prințul Harry au participat pe 10 noiembrie la inaugurarea Lost Screen Memorial, organizată la Parlamentul European. În urma apariției, haina purtată de Ducesa de Sussex a fost identificată pe profilul său de pe platforma OneOff, unde utilizatorii pot achiziționa articole vestimentare similare sau identice cu cele purtate de personalități publice.

Gestul a provocat reacții critice, în condițiile în care evenimentul avea o tematică sensibilă, legată de pierderea unor copii în urma fenomenului de bullying online. În paralel, comentatorii britanici au readus în discuție posibilitatea unei apropieri între Harry, Meghan și familia regală, precum și limitele unei eventuale colaborări.

Potrivit informațiilor publicate de Daily Express, Meghan a purtat la eveniment o haină din lână Soia & Kyo Britta-U, evaluată la 525 de lire sterline. La scurt timp după apariția publică, articolul vestimentar a fost prezentat pe profilul său de pe OneOff, platformă de shopping în care Ducesa de Sussex este implicată și în calitate de investitor.

Sistemul permite utilizatorilor să găsească articole purtate de persoane cunoscute și să cumpere produse identice sau similare. Meghan ar putea primi comisioane pentru achizițiile realizate prin linkurile asociate profilului său, însă procentul exact aplicabil acestei promovări nu a fost confirmat independent.

Criticii au contestat momentul în care a fost făcută promovarea, considerând că asocierea unui produs comercial cu o ceremonie dedicată copiilor afectați de abuzurile din mediul online este nepotrivită. Reacțiile au apărut inclusiv pe Reddit, unde mai mulți utilizatori au criticat decizia de a publica detaliile vestimentare după participarea la memorial.

Participarea Ducesei de Sussex la evenimentul din Bruxelles a avut loc într-un context personal dificil. Meghan nu a mai susținut discursul care fusese programat, iar presa britanică și americană a relatat, citând surse neoficiale, că decizia ar fi fost legată de starea sa emoțională, după problemele juridice cu care se confrunta tatăl său.

Prințul Harry a susținut discursul în cadrul evenimentului, în care a pledat pentru o mai bună protecție a copiilor în mediul digital. Memorialul Lost Screen este dedicat copiilor care au murit în urma unor experiențe legate de abuzuri și pericole online.

Informațiile privind motivele retragerii lui Meghan din programul discursurilor au fost atribuite unor surse citate de publicații, nu unei declarații oficiale a Ducesei.

Articolul semnat de Chris Riches în Daily Express leagă controversa comercială de speculațiile privind o eventuală apropiere între Prințul Harry, Meghan Markle și familia regală britanică. Autorul susține că activitățile comerciale ale cuplului ar putea reprezenta un obstacol pentru orice încercare de reconciliere.

În articol sunt invocate informații potrivit cărora Theo Rycroft, adjunctul secretarului privat al regelui Charles, ar fi fost implicat în eforturi de reducere a tensiunilor dintre Prințul William și Prințul Harry. De asemenea, este menționată ideea ca Sussexes să limiteze activitățile comerciale legate de imaginea familiei regale în Marea Britanie.

Aceste informații nu au fost confirmate printr-un anunț oficial al Palatului Buckingham. Nici existența unui acord concret privind limitarea activităților comerciale ale cuplului în Regatul Unit nu este demonstrată de materialul publicat.

Chris Riches interpretează promovarea hainei drept un semnal negativ pentru perspectivele unei eventuale reconcilieri. Aceasta este însă concluzia autorului, nu o decizie exprimată public de regele Charles.

Promovarea hainei de pe OneOff a generat o nouă dispută în jurul modului în care Meghan Markle își gestionează aparițiile publice și activitățile comerciale. Criticile se concentrează asupra momentului ales pentru promovare și asupra asocierii dintre evenimente cu caracter umanitar și oportunitățile de monetizare.

Până în prezent, controversa relatată de Daily Express nu constituie o dovadă că regele Charles ar fi luat o decizie privind excluderea definitivă a Ducesei de Sussex din familia regală sau privind statutul cuplului. Afirmația din titlul publicației, potrivit căreia Meghan și-ar fi pecetluit exilul, este o interpretare editorială.