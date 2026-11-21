Prințul Harry și Meghan Markle ar fi părăsit temporar Statele Unite din cauza unor probleme legate de viza ducelui de Sussex, care ar fi expirat fără să fie reînnoită imediat, potrivit unor surse citate de publicația americană Page Six. Informația ar putea explica de ce deplasarea cuplului în Marea Britanie a fost influențată și de situația administrativă a prințului, nu exclusiv de motive familiale.

Potrivit surselor citate de publicație, statutul de imigrare al lui Harry în SUA ar fi devenit o problemă în perioada respectivă. Detaliile nu au fost confirmate oficial de autoritățile americane sau de reprezentanții ducilor de Sussex, iar tipul de viză deținut de prinț nu este cunoscut public.

Statutul de imigrare al lui Harry în Statele Unite a mai fost discutat în ultimii ani. Controversa s-a amplificat după publicarea autobiografiei Spare, în 2023, în care prințul a relatat despre consumul de droguri în trecut.

Heritage Foundation a contestat atunci modul în care autoritățile americane i-ar fi aprobat documentele de imigrare și a solicitat acces la dosarul său, declanșând o dispută juridică privind publicarea informațiilor.

Nu este cunoscut dacă Harry a deținut o viză diplomatică sau un document acordat persoanelor cu realizări extraordinare, două dintre variantele menționate de un avocat citat de Page Six. Aceste categorii de vize presupun condiții specifice și proceduri de reînnoire.

Președintele american Donald Trump s-a referit anterior la situația prințului Harry, afirmând că nu intenționează să îl expulzeze din Statele Unite. Într-un interviu acordat publicației The New York Post, Trump a spus că preferă să îl lase în pace, făcând totodată o remarcă critică la adresa lui Meghan Markle.

Potrivit Page Six, problema legată de documentele de imigrare ale prințului ar fi fost rezolvată între timp. Cuplul ar intenționa să revină în California pentru a petrece Crăciunul alături de copiii lor și de Doria Ragland, mama ducesei.

Harry și Meghan au invocat și motive familiale pentru mutarea în Marea Britanie. Cei doi și-ar fi dorit ca Archie și Lilibet să urmeze cursurile unor școli britanice și să petreacă mai mult timp în apropierea familiei și a prietenilor.

Într-o apariție recentă la televiziunea britanică, prințul Harry a vorbit despre adaptarea copiilor la noul mediu școlar. El a spus că schimbările culturale, inclusiv purtarea uniformelor, au fost importante pentru cei mici și că încrederea acestora a crescut de când au început să frecventeze școlile din Marea Britanie.

Deocamdată, presupusele probleme cu viza americană reprezintă o explicație susținută de surse citate de presa internațională, nu o confirmare oficială. Motivele familiale au fost prezentate, în schimb, chiar de prințul Harry în aparițiile sale publice.