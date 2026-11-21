Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, a anunțat desființarea Strategic Response Group (SRG), unitatea specializată a poliției în gestionarea protestelor violente, însă doi foști oficiali de rang înalt din NYPD susțin că măsura ar putea însemna, în realitate, doar o reorganizare și schimbarea denumirii structurii. Criticile au fost formulate într-un material publicat de Fox News pe 21 noiembrie 2026.

Planul administrației municipale prevede înlocuirea SRG cu o structură civilă de dialog și dezescaladare, menită să interacționeze cu participanții la proteste înainte ca poliția să recurgă la intervenții coercitive. Inițiativa face parte din promisiunile electorale ale lui Mamdani și vizează schimbarea modului în care autoritățile gestionează manifestațiile publice din New York.

John Chell a contestat direct anunțul primarului, afirmând că desființarea SRG nu ar însemna neapărat eliminarea funcțiilor pe care unitatea le îndeplinește. El consideră că structura ar putea fi pur și simplu reorganizată și redenumită, în timp ce polițiștii ar continua să fie pregătiți pentru intervenții în situații dificile.

„La finalul tuturor acestor lucruri, nu este nimic mai mult decât fum și oglinzi”, a declarat Chell pentru Fox News Digital, criticând modul în care reforma este prezentată publicului.

Fostul oficial a susținut că locuitorii New Yorkului nu înțeleg pe deplin schimbările administrative și că mesajele transmise de autorități ar putea crea impresia unei transformări mai profunde decât cea care va avea loc efectiv.

Paul Mauro a criticat, la rândul său, mecanismul propus de administrația Mamdani. Potrivit fostului inspector NYPD, polițiștii în uniformă vor rămâne în dispozitivul de intervenție, însă o echipă civilă ar urma să fie introdusă între aceștia și participanții la proteste.

„Mamdani a adăugat, de fapt, că vor exista polițiști în uniformă pregătiți să intervină mai ferm dacă va fi necesar”, a explicat Mauro, potrivit Fox News Digital.

El a pus sub semnul întrebării ce se schimbă în mod concret prin această reorganizare, susținând că autoritățile ar putea doar să schimbe denumirea unității și să introducă o nouă etapă de comunicare înaintea intervenției poliției.

Chell și Mauro au avertizat că folosirea unei echipe civile pentru medierea conflictelor în timpul protestelor ar putea deveni problematică atunci când mulțimile se agită sau situațiile escaladează rapid.

Chell a susținut că trecerea polițiștilor de la o intervenție preventivă la una strict reactivă poate afecta siguranța atât a agenților, cât și a civililor.

„Atunci când un polițist, indiferent unde este repartizat, ajunge să reacționeze în loc să acționeze preventiv, siguranța publică are de suferit”, a declarat fostul șef al NYPD.

Paul Mauro a invocat un risc similar, argumentând că echipele civile ar putea încerca să negocieze cu manifestanții, iar solicitarea intervenției poliției ar putea veni prea târziu dacă situația se deteriorează rapid.

SRG era specializată în gestionarea manifestațiilor care deveneau violente, în controlul mulțimilor și în intervenții pentru care era necesară pregătire tactică.

Unitatea utiliza inclusiv tehnici de dezescaladare verbală și formații cu biciclete pentru delimitarea sau controlul unor grupuri de manifestanți.

Potrivit cifrelor prezentate în materialul Fox News, în 2025 poliția din New York a gestionat 4.255 de proteste, iar Strategic Response Group a fost disponibilă pentru aproximativ 6% dintre acestea. Datele sunt invocate de foștii oficiali pentru a argumenta că unitatea nu era utilizată în mod obișnuit la manifestațiile pașnice.

Criticii SRG, inclusiv organizația ACLU din New York, au contestat însă modul în care unitatea intervenea, invocând riscuri pentru dreptul constituțional la protest și acuzații privind reprimarea manifestanților.

Planul primarului prevede crearea Community Dialogue and De-escalation Division, o echipă civilă care ar urma să contribuie la prevenirea escaladării conflictelor în timpul manifestațiilor. Mamdani a anunțat și formarea First Amendment Support Team, o structură de 30 de polițiști care va avea atribuții de dezescaladare.

Fox News Digital a precizat că administrația Mamdani nu a răspuns solicitării de comentarii privind acuzațiile formulate de Chell și Mauro.

Deocamdată, nu a fost anunțată o dată clară pentru operaționalizarea noii echipe civile. Controversa rămâne concentrată asupra unei întrebări: dacă desființarea SRG va schimba efectiv modul în care NYPD gestionează protestele sau dacă atribuțiile sale vor fi preluate de structuri reorganizate.