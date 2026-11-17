Primarul socialist al New Yorkului, Zohran Mamdani, a anunțat desființarea unei unități speciale a poliției care intervenea la proteste și în situații de criză, o decizie care deschide o nouă controversă privind siguranța publică, potrivit Reuters.

În timp ce administrația susține că manifestațiile trebuie gestionate prin dialog și dezescaladare, criticii se întreabă dacă noile reguli vor oferi suficientă protecție locuitorilor, comercianților și celor care nu participă la demonstrații, dar ajung să fie afectați de acestea.

Anunțul a fost făcut luni, 16 noiembrie 2026, de Mamdani și comisarul Poliției din New York, Jessica Tisch. Unitatea Strategic Response Group (SRG), formată din aproximativ 500 de polițiști, va fi desființată, iar atribuțiile sale vor fi împărțite între alte structuri ale departamentului. Schimbarea vine în condițiile în care primarul și-a asumat încă din campania electorală eliminarea acestei unități, acuzată de protestatarii extremiști de folosirea forței împotriva manifestanților.

Decizia readuce însă în discuție o problemă sensibilă pentru unul dintre cele mai mari orașe americane: cum pot fi protejate drepturile protestatarilor fără ca siguranța celorlalți cetățeni să fie pusă în pericol?

Strategic Response Group a fost înființată în urmă cu aproximativ un deceniu și avea atribuții atât în domeniul combaterii terorismului, cât și în gestionarea protestelor de amploare și a situațiilor care necesitau intervenții speciale.

Unitatea a ajuns în centrul controverselor după manifestațiile din vara anului 2020, organizate în urma uciderii lui George Floyd. Polițiștii au fost acuzați că au folosit forța excesivă împotriva protestatarilor, jurnaliștilor și observatorilor legali.

În 2023, orașul New York a încheiat un acord juridic în urma proceselor intentate de organizații pentru drepturile civile și de procurorul general al statului, Letitia James. Demersurile au vizat inclusiv arestările în masă și tacticile folosite de polițiști în timpul manifestațiilor.

Acum, aproximativ 500 de ofițeri vor fi redistribuiți în alte structuri ale NYPD înainte de primăvara anului 2027. O parte dintre ei vor ajunge în Biroul de Informații și Combatere a Terorismului.

În locul vechii formule, Mamdani propune înființarea Community Dialogue and De-escalation Division, o structură civilă care va funcționa în cadrul Biroului pentru Siguranța Comunității al primăriei.

Membrii acesteia nu vor avea arme și nici dreptul de a efectua arestări. Principala lor responsabilitate va fi comunicarea cu participanții la manifestații și prevenirea escaladării conflictelor.

Poliția va forma și o echipă specializată, First Amendment Support Team, alcătuită din 30 de agenți în uniformă, instruiți pentru comunicare și dezescaladare.

În paralel, NYPD va crea Patrol Support Division, o structură cu polițiști verificați și pregătiți pentru gestionarea mulțimilor. Aceștia vor putea participa la intervenții și vor putea efectua arestări în situații excepționale.

Reforma introduce și restricții privind echipamentele folosite la proteste. Gazele lacrimogene și armele lungi vor fi interzise în cadrul manifestațiilor protejate de Primul Amendament. Spray-ul cu piper nu va mai putea fi utilizat ca instrument general de control al mulțimilor, iar dispozitivele acustice cu rază lungă de acțiune vor avea o limită de 90 de decibeli.

Decizia primarului este privită și prin prisma contextului politic și a pozițiilor publice exprimate de familia sa în legătură cu manifestațiile pro-palestiniene.

Rama Duwaji, soția lui Zohran Mamdani, este artistă și ilustratoare, iar activismul pro-palestinian reprezintă una dintre temele recurente ale activității sale publice.

Potrivit publicației Jewish Telegraphic Agency, aceasta a apreciat în mediul online postări despre manifestațiile pro-palestiniene organizate în Times Square, la New York, pe 8 octombrie 2023, la o zi după atacul Hamas asupra Israelului.

Publicația Times of Israel a relatat, de asemenea, că Duwaji a apreciat postări care prezentau atacul din 7 octombrie într-o lumină favorabilă și mesaje care susțineau protestele împotriva Israelului.

Aceste relatări au provocat controverse, mai ales în contextul pozițiilor politice exprimate de actualul primar în privința conflictului israeliano-palestinian.

Mamdani a declarat anterior că soția sa este o persoană privată și că nu a ocupat nicio funcție oficială în campania sa electorală sau în administrația primăriei. Nu există informații care să demonstreze că opiniile sau activitatea publică a acesteia au influențat decizia de desființare a unității SRG.

Reorganizarea nu a fost primită fără critici. Patrick Hendry, președintele Police Benevolent Association, sindicat care reprezintă polițiști din New York, a avertizat că schimbarea ar putea afecta siguranța publică.

Acesta a criticat decizia primarului și a făcut referire la situațiile în care manifestațiile blochează poduri, drumuri sau provoacă dezordine în spațiile publice.

„Data viitoare când viața vă este perturbată de manifestanți care blochează poduri și drumuri sau provoacă haos pe străzile noastre, amintiți-vă: primarul Mamdani este de partea lor, nu de partea voastră”, a declarat Hendry.

De cealaltă parte, Jessica Tisch susține că reorganizarea nu va diminua capacitatea poliției de a proteja populația. Comisarul a precizat că efectivele vor fi redistribuite, iar NYPD va păstra capacitatea de intervenție în situații care amenință siguranța publică.

Organizațiile pentru drepturile civile au salutat desființarea SRG, dar au cerut supravegherea atentă a noii structuri, pentru ca vechile practici să nu fie reluate sub o altă denumire.

Dincolo de disputa privind metodele folosite de poliție, reorganizarea ridică o problemă care îi privește direct pe locuitorii New Yorkului. Manifestațiile pot afecta transportul, activitatea comercială și accesul la anumite zone ale orașului. În situațiile în care apar confruntări sau acte de vandalism, intervenția rapidă a poliției devine importantă și pentru persoanele care nu au nicio legătură cu protestele.

Administrația Mamdani susține că noua formulă va proteja dreptul constituțional la liberă exprimare, fără să compromită siguranța publică. Sindicatele polițiștilor contestă însă această abordare și avertizează asupra consecințelor pe care le-ar putea avea limitarea instrumentelor de intervenție.

Rămâne de văzut dacă noile structuri vor reuși să gestioneze manifestațiile fără să afecteze protecția celorlalți cetățeni. Pentru New York, testul reformei va fi modul în care poliția va reacționa atunci când dialogul nu mai este suficient, iar protestele se transformă în situații de criză.