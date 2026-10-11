Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a stârnit controverse după ce a publicat un mesaj dedicat Lunii Patrimoniului Italian, în care a evocat viziunea fostului congresman Vito Marcantonio, potrivit Fox News. Consiliera municipală Vickie Paladino, reprezentantă a cartierului Queens, l-a criticat public pe edil, acuzându-l că promovează propagandă comunistă.

Disputa a izbucnit în octombrie 2026, în contextul celebrării contribuțiilor comunității italo-americane la viața orașului. Mesajul primarului a readus în atenție trecutul politic al lui Marcantonio, cunoscut pentru pozițiile sale de stânga și pentru legăturile sale cu Partidul Comunist American. Criticile lui Paladino au vizat atât alegerea acestei personalități, cât și modul în care Zohran Mamdani a prezentat moștenirea italo-americană.

Într-o postare publicată pe platforma X, Zohran Mamdani a transmis un mesaj cu ocazia Lunii Patrimoniului Italian, în care a făcut referire la activitatea fostului congresman.

„La mulți ani de Luna Patrimoniului Italian, New York. Să continuăm să luptăm pentru viziunea lui Vito Marcantonio asupra unui guvern care lucrează pentru toți oamenii care muncesc”, a scris primarul.

Vito Marcantonio a reprezentat în Congresul Statelor Unite zona East Harlem din New York timp de șapte mandate. Și-a început cariera politică drept republican, apoi a devenit membru al American Labor Party, o formațiune politică de stânga.

Activitatea sa a inclus opoziția față de implicarea Statelor Unite în Războiul din Coreea, precum și activități juridice în sprijinul Partidului Comunist American. Potrivit relatării publicate de Fox News, FBI-ul a păstrat dosare despre Marcantonio în perioada Războiului Rece.

Reacția consilierei municipale Vickie Paladino a fost dură. Aceasta l-a descris pe Marcantonio drept un „comunist italo-american obscur” și a contestat alegerea sa ca simbol al contribuției italienilor la istoria orașului New York.

„Dintre toți bărbații și toate femeile de origine italiană care au contribuit la New York și la Statele Unite, pe acest idiot îl alege?”, a scris Paladino pe X.

Consiliera i-a cerut primarului să nu mai invoce moștenirea italiană în acest context și l-a acuzat că promovează idei comuniste. Declarațiile sale reflectă dezacordul politic privind semnificația pe care administrația Mamdani o atribuie personalităților istorice și valorilor asociate comunității italo-americane.

Paladino a invocat și istoria propriei familii. Ea a afirmat că tatăl său a luptat în Al Doilea Război Mondial împotriva forțelor italiene conduse de regimul lui Benito Mussolini, în timp ce mama sa și-a crescut singură cei cinci copii și a lucrat într-o fabrică de nasturi.

Potrivit consilierei, experiența familiei sale ilustrează aspirația imigranților italieni de a se integra în societatea americană, de a învăța limba engleză și de a-și exprima atașamentul față de Statele Unite.

Disputa evidențiază diferențele de interpretare asupra moștenirii politice a lui Vito Marcantonio. În timp ce Mamdani a invocat viziunea acestuia asupra unui guvern preocupat de interesele oamenilor care muncesc, Paladino a pus accentul pe orientarea sa politică și pe legăturile cu Partidul Comunist American.

Până la publicarea articolului Fox News, biroul primarului nu răspunsese solicitării publicației de a comenta criticile consilierei.

Controversa se înscrie într-un context mai larg de dezacorduri privind reprezentarea comunității italo-americane în discursul public al primarului, inclusiv în legătură cu participarea sa la evenimente dedicate acestei comunități.