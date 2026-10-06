Un sondaj realizat în New York arată că 56% dintre alegătorii considerați probabili să voteze sunt îngrijorați de ascensiunea socialismului și de candidații asociați cu Democratic Socialists of America (DSA), în timp ce 44% spun că nu sunt preocupați de acest fenomen, potrivit New York Post.

Studiul a fost realizat de co/efficient pentru Coalition to Protect Nassau și a inclus 1.046 de alegători probabili intervievați în perioada 23-25 septembrie.

Rezultatele apar într-un moment în care politica din New York este marcată de cursa pentru funcția de guvernator, dar și de influența tot mai vizibilă a primarului orașului New York, Zohran Mamdani, asociat cu aripa democratic-socialistă a Partidului Democrat. Sondajul indică însă diferențe importante între alegătorii republicani, democrați și cei independenți în privința socialismului.

Diferențele dintre electorat în funcție de afilierea politică sunt pronunțate. 85% dintre republicanii intervievați au declarat că sunt îngrijorați de ascensiunea socialismului, iar 77% dintre aceștia au spus că sunt „foarte îngrijorați”.

În rândul democraților, situația este aproape inversată. 62% au afirmat că nu sunt îngrijorați, în timp ce 38% au spus că sunt preocupați de creșterea influenței socialiste.

Alegătorii care nu sunt înregistrați ca membri ai unuia dintre principalele partide se situează între cele două tabere. 58% dintre independenți și alegătorii neafiliați au spus că sunt îngrijorați, dintre care 44% au indicat un nivel ridicat de preocupare.

Rezultatele trebuie privite și în contextul metodologiei. Sondajul a fost comandat de Coalition to Protect Nassau, o organizație politică orientată spre problemele contribuabililor din comitatul Nassau, iar marja de eroare raportată este de aproximativ ±3 puncte procentuale. Prin urmare, cifrele descriu starea de spirit a alegătorilor intervievați, nu reprezintă o predicție a rezultatului alegerilor.

Același sondaj a măsurat și intenția de vot pentru alegerile pentru guvernatorul statului New York. Democrata Kathy Hochul conduce cu 48%, în timp ce republicanul Bruce Blakeman este creditat cu 41%. Alți 11% dintre alegători sunt indeciși.

Hochul și-a mărit astfel cu un punct avantajul față de sondajul anterior al aceleiași organizații, realizat în iulie, când era cotată cu 47% față de 41% pentru Blakeman.

Imaginea este însă diferită în alte sondaje recente. Un studiu Siena publicat pe 23 septembrie o credita pe Hochul cu 50%, față de 41% pentru Blakeman, în timp ce un sondaj Quinnipiac realizat în aceeași perioadă indica un avantaj mult mai mare pentru guvernatoare: 58% la 39%.

Diferențele dintre sondaje arată că dimensiunea avantajului lui Hochul depinde într-o anumită măsură de metodologie și de perioada în care au fost intervievați alegătorii. Cele mai recente cercetări independente disponibile înaintea sondajului co/efficient o plasează totuși pe democrată în frunte.

Deși conduce în intenția de vot, Kathy Hochul nu beneficiază de o imagine favorabilă în sondajul co/efficient. Doar 36% dintre alegătorii probabili au o părere favorabilă despre guvernatoare, în timp ce 46% au o opinie nefavorabilă. Alți 18% sunt indeciși.

Bruce Blakeman are o situație diferită: 33% îl privesc favorabil, 35% nefavorabil, iar aproximativ o treime dintre respondenți fie nu au o opinie formată, fie spun că nu îl cunosc suficient.

Această diferență este relevantă pentru campanie, deoarece o parte importantă a electoratului încă nu are o evaluare clară a candidatului republican.

Sondajul indică și o nemulțumire mai largă față de situația statului. 52% dintre respondenți consideră că New York se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 27% cred că direcția este una bună.

Printre principalele preocupări ale alegătorilor se află costul vieții și inflația, taxele și cheltuielile guvernamentale.

Aceste teme apar și în alte cercetări recente. Sondajul Quinnipiac publicat pe 23 septembrie a identificat costul vieții și economia drept principalele probleme pentru alegători, iar Hochul avea un avantaj semnificativ în rândul celor care considerau aceste teme prioritare.

Unul dintre cele mai interesante rezultate ale sondajului este diferența dintre percepția asupra socialismului și evaluarea lui Zohran Mamdani, primarul orașului New York și una dintre cele mai cunoscute figuri politice asociate cu socialismul democratic.

La nivelul întregului stat, 44% dintre alegătorii chestionați aprobă modul în care Mamdani și-a desfășurat activitatea în primul său an de mandat, în timp ce 43% dezaprobă. Alți 13% nu au exprimat o opinie.

Prin comparație, Donald Trump înregistrează în același sondaj 32% aprobare și 60% dezaprobare.

Rezultatul arată că preocuparea declarată față de socialism nu se traduce automat într-o evaluare negativă a fiecărui politician asociat cu această ideologie. În cazul lui Mamdani, opiniile alegătorilor sunt aproape împărțite la nivelul întregului stat.

Alegerile pentru guvernatorul New Yorkului se desfășoară într-un context electoral competitiv, însă sondajele recente nu oferă aceeași imagine asupra diferenței dintre Hochul și Blakeman.

Siena a măsurat un avantaj de 9 puncte pentru Hochul, 50%-41%, în timp ce Quinnipiac a indicat o diferență de 19 puncte, 58%-39%. Agregările independente ale sondajelor publicate până la sfârșitul lunii septembrie arătau, de asemenea, că Hochul pornea cu un avantaj consistent, dar cu o marjă variabilă în funcție de sursa utilizată.

În același timp, sondajul co/efficient scoate în evidență o vulnerabilitate pentru actuala guvernatoare: chiar dacă este în avantaj în intenția de vot, evaluarea sa favorabilă rămâne sub 40%.