Bucureștenii mai au la dispoziție doar ziua de sâmbătă, 21 noiembrie, pentru a completa chestionarul prin care Primăria Capitalei și Ordinul Arhitecților din România vor să afle cum își doresc să fie reamenajate bulevardele Magheru și Bălcescu. Formularul poate fi completat până la miezul nopții, iar rezultatele consultării publice vor fi prezentate pe 5 decembrie, în cadrul unei dezbateri organizate la ARCUB.

Municipalitatea le transmite locuitorilor că mai au câteva ore pentru a-și exprima opiniile despre zona centrală cuprinsă între Piața Romană și Piața Universității. Chestionarul, lansat în urmă cu o lună, poate fi completat online și necesită cel mult 10 minute.

„Vrem să aflăm cum vedeți astăzi zona dintre Piața Romană și Piața Universității, ce apreciați, ce considerați valoros, ce probleme ați identificat și ce schimbări vă doriți”, a transmis Primăria Capitalei.

Răspunsurile vor fi folosite la elaborarea temei de proiectare pentru un concurs internațional de soluții, în urma căruia va fi aleasă cea mai bună propunere de reamenajare a celor două bulevarde. Proiectul este prezentat de municipalitate drept cel mai amplu demers de regenerare urbană din București.

Consultarea publică a fost lansată pe 21 octombrie de Primăria Capitalei și Ordinul Arhitecților din România. Pe lângă chestionarul online, procesul a inclus patru întâlniri de tip masă rotundă, la care au participat reprezentanți ai asociațiilor profesionale, ai societății civile, ai operatorilor economici, precum și ai instituțiilor culturale și administrative din zona vizată.

Autoritățile spun că vor să afle atât ce apreciază bucureștenii la această zonă, cât și care sunt principalele probleme și ce intervenții ar trebui luate în considerare.

Reprezentanții Primăriei descriu în prezent zona dintre Piața Universității și Piața Romană drept „mai mult un culoar de tranzit, zgomotos, poluat, neîngrijit”. Municipalitatea susține că aceasta urmează să fie reamenajată și transformată, iar primarul general Ciprian Ciucu a afirmat că își dorește să redea strălucirea acestei părți centrale a orașului.

Concluziile chestionarului și ale celor patru întâlniri de consultare vor fi prezentate public sâmbătă, 5 decembrie, începând cu ora 11:00. Tot atunci vor fi făcute cunoscute principalele direcții care vor sta la baza temei de proiectare pentru concursul internațional de soluții.

Dezbaterea va avea loc la ARCUB, iar participarea se face pe bază de înscriere, în limita locurilor disponibile.

Tema de proiectare va stabili cadrul în care arhitecții și specialiștii vor putea propune soluții pentru transformarea bulevardelor Magheru și Bălcescu. Prin consultarea publică, Primăria Capitalei și Ordinul Arhitecților urmăresc să includă în viitorul proiect și opiniile celor care locuiesc, lucrează sau circulă frecvent prin această zonă a Bucureștiului.

Chestionarul poate fi completat până sâmbătă, 21 noiembrie, la ora 24:00, aici.