Primarul general Ciprian Ciucu a avertizat că sistemul de termoficare al Capitalei s-ar putea prăbuși în aproximativ zece ani. Edilul a acuzat Ministerul Energiei că întârzie transferul Elcen către municipalitate și a atras atenția asupra datoriilor care ar putea aduce Primăria în incapacitate de plată.

„Dacă nu facem într-un an de zile acest transfer de proprietate şi nu vom unifica şi nu vom avea SACET-ul, eu vă zic, în aproximativ 10 ani va colapsa sistemul”, a declarat Ciprian Ciucu, într-un interviu pentru București.ro.

Primarul general susține că producerea și distribuția energiei termice trebuie reunite într-un singur operator, în cadrul Sistemului Centralizat de Energie Termică (SACET). În prezent, producția este asigurată de Elcen, companie aflată în subordinea Ministerului Energiei, în timp ce distribuția este gestionată de Termoenergetica, societate a Primăriei Capitalei.

Ciprian Ciucu a afirmat că unificarea celor două activități a fost realizată deja în alte orașe din România, unde subvențiile au scăzut. Acesta a oferit exemplul Varșoviei, unde subvenția ar reprezenta între 5% și 10% din buget, față de aproximativ 35% în București.

Termoenergetica are datorii de 1,7 miliarde de lei către Elcen, iar sumele restante continuă să genereze penalități. Potrivit primarului, municipalitatea achită subvenția către operatorul de distribuție cu o întârziere de aproximativ un an.

La această situație se adaugă datoria de 3 miliarde de lei rămasă în urma falimentului RADET, declarat în 2019, în mandatul Gabrielei Firea. Ciprian Ciucu a declarat că o eventuală decizie judecătorească prin care Primăria Capitalei ar fi obligată să achite această sumă către Ministerul Energiei ar duce municipalitatea în incapacitate de plată.

„Dacă vine mâine un judecător şi spune PMB trebuie să plătească aceşti bani Ministerului Energiei, eu fac bagajele şi plec acasă. Şi orice alt primar nu mai vine. Pentru că este în incapacitate de plată Primăria”, a avertizat Ciucu.

Primarul a descris Termoenergetica drept „moştenitoarea RADET”, susținând că societatea „doar şi-a schimbat sigla” și a continuat să funcționeze după același model.

Procedura de transfer a Elcen către Primăria Capitalei a fost inițiată în mandatul lui Nicușor Dan, în baza unui memorandum încheiat între Guvern și Consiliul General al Municipiului București. Potrivit lui Ciucu, Consiliul General și-a îndeplinit obligațiile, însă Ministerul Energiei nu a realizat evaluarea activelor Elcen, necesară pentru continuarea transferului.

Edilul a afirmat că a solicitat această evaluare inclusiv lui Ilie Bolojan, în perioada în care acesta asigura interimatul la conducerea Ministerului Energiei. Primarul intenționează să ceară și o întâlnire cu noul ministru.

„Ne lovim de voinţa unor funcţionari din Ministerul Energiei”, a spus Ciucu.

Primarul a amintit că o încercare de unificare a sistemului a existat și în perioada în care Gabriela Firea conducea Capitala, alături de Liviu Dragnea. Proiectul nu a mai fost realizat după ce cei doi „s-au certat”. Ciprian Ciucu a sugerat că menținerea Elcen în subordinea Ministerului Energiei ar putea avea legătură cu interese politice și sindicale.

„Pentru că are cineva de pus nişte pile în Consiliul de Administraţie la Elcen. Sau pentru faptul că vrem să ţinem în viaţă nişte sindicate.”

Rețeaua de termoficare a Bucureștiului are aproximativ 4.000 de kilometri și a fost construită în mare parte în anii ’70 și ’80. Potrivit primarului, pierderile înregistrate în sistem sunt cuprinse între 38% și 41%. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) recunoaște însă pierderi de numai 22%, nivel corespunzător unei rețele noi. Pentru pierderile care depășesc acest prag se aplică o cotă de TVA de 21%, în loc de 9%.

În același timp, Termoenergetica cumpără gigacaloria cu peste 400 de lei și o vinde populației cu peste 300 de lei, diferența fiind acoperită prin subvenția acordată de Primăria Capitalei.

Sistemul deservește aproximativ 500.000 de consumatori, iar Ciprian Ciucu a afirmat că nu există, în prezent, o alternativă viabilă. Rețeaua electrică nu ar putea susține încălzirea locuințelor pe curent, în timp ce utilizarea centralelor individuale pe gaz ar dubla emisiile de CO2 ale orașului.

„Miza este căldura din casele oamenilor pe timp de iarnă pentru zeci de ani de acum înainte”, a conchis Ciucu.