Politica

Luca Niculescu și Ciprian Ciucu, discuții pentru viitorul Capitalei. Ce soluții se caută pentru termoficare și evitarea amenzilor europene

Luca Niculescu și Ciprian Ciucu, discuții pentru viitorul Capitalei. Ce soluții se caută pentru termoficare și evitarea amenzilor europenesursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Premierul Luca Niculescu și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, au avut miercuri o întrevedere la Palatul Victoria, axată pe marile urgențe ale Bucureștiului. Edilul a solicitat sprijinul Executivului pentru proiecte critice, pe care administrația locală nu le poate gestiona pe cont propriu, precum modernizarea sistemului de termoficare și reducerea poluării.

Luca Niculescu și Ciprian Ciucu, discuții pentru viitorul Capitalei. Ce soluții se caută pentru termoficare și evitarea amenzilor europene

Șeful Executivului a subliniat importanța colaborării instituționale pentru a îmbunătăți nivelul de trai al bucureștenilor și pentru a valorifica potențialul orașului. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Luca Niculescu a detaliat scopul întrevederii de la sediul Guvernului.

”L-am primit, astăzi, la Palatul Victoria, pe Ciprian Ciucu, Primarul General al Capitalei, pentru a discuta despre ceea ce putem face împreună pentru dezvoltarea Bucureştiului”, a scris premierul într-o postare pe Facebook.

”Calitatea vieţii şi valorificarea oportunităţilor pe care le oferă Capitala celui de-al şaselea stat ca mărime la nivelul Uniunii Europene sunt priorităţi pe care am convenit să le gestionăm prin dialog şi soluţii bine fundamentate”, a precizat premierul.

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București / sursa foto: ChatGPT

Lupta cu poluarea și riscul amenzilor europene

La rândul său, primarul general Ciprian Ciucu a explicat că a inițiat acest dialog deoarece anumite probleme structurale ale orașului necesită implicarea directă a ministerelor de resort. Unul dintre subiectele urgente a vizat calitatea aerului și măsurile rapide necesare pentru a feri România de sancțiuni financiare din partea Uniunii Europene.

”L-am rugat pe domnul Prim-ministru Luca Niculescu să avem o discuţie despre problemele Bucureştiului, acele probleme cu care Primăria Capitalei, fără Guvern, nu se poate descurca singură”, a arătat Ciucu.

”Aici trebuie ca echipe din PMB să lucreze cu echipe din mai multe ministere pentru a elimina principalele sursele de poluare din Bucureşti”, a menţionat Ciprian Ciucu.

Salvarea Termoenergetica și implementarea SACET

Un alt punct sensibil pe agenda discuțiilor a fost sistemul de încălzire centralizată. Edilul Capitalei a cerut susținere guvernamentală pentru realizarea Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET), o măsură considerată vitală pentru a preveni colapsul financiar al actualului operator, după modelul fostului RADET.

”De asemenea, l-am rugat să ne sprijine în realizarea SACET - Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică şi în Bucureşti, pentru a evita un nou faliment al Companiei Termoenergetica pe modelul RADET. Acum, că avem un guvern cu puteri pline, procesul poate continua: memorandumul există, votul în Consiliul General a fost dat”, subliniază primarul.

Perspective optimiste pentru anul viitor

Întâlnirea de la Palatul Victoria a durat o oră și jumătate, timp în care cei doi oficiali au analizat aspecte tehnice concrete. La final, Ciprian Ciucu s-a declarat optimist cu privire la proiectele ce urmează să fie demarate.

”Am intrat în mai multe detalii, în chestiuni concrete şi tehnice şi nu am simţit cum a trecut o oră şi jumătate. Sunt încrezător după această primă întânire că putem facem lucruri importante anul viitor. Anul viitor este esenţial pentru Bucureşti”, mai spune Ciprian Ciucu în postare.

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