Premierul Luca Niculescu și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, au avut miercuri o întrevedere la Palatul Victoria, axată pe marile urgențe ale Bucureștiului. Edilul a solicitat sprijinul Executivului pentru proiecte critice, pe care administrația locală nu le poate gestiona pe cont propriu, precum modernizarea sistemului de termoficare și reducerea poluării.

Șeful Executivului a subliniat importanța colaborării instituționale pentru a îmbunătăți nivelul de trai al bucureștenilor și pentru a valorifica potențialul orașului. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Luca Niculescu a detaliat scopul întrevederii de la sediul Guvernului.

”L-am primit, astăzi, la Palatul Victoria, pe Ciprian Ciucu, Primarul General al Capitalei, pentru a discuta despre ceea ce putem face împreună pentru dezvoltarea Bucureştiului”, a scris premierul într-o postare pe Facebook.

”Calitatea vieţii şi valorificarea oportunităţilor pe care le oferă Capitala celui de-al şaselea stat ca mărime la nivelul Uniunii Europene sunt priorităţi pe care am convenit să le gestionăm prin dialog şi soluţii bine fundamentate”, a precizat premierul.

La rândul său, primarul general Ciprian Ciucu a explicat că a inițiat acest dialog deoarece anumite probleme structurale ale orașului necesită implicarea directă a ministerelor de resort. Unul dintre subiectele urgente a vizat calitatea aerului și măsurile rapide necesare pentru a feri România de sancțiuni financiare din partea Uniunii Europene.

”L-am rugat pe domnul Prim-ministru Luca Niculescu să avem o discuţie despre problemele Bucureştiului, acele probleme cu care Primăria Capitalei, fără Guvern, nu se poate descurca singură”, a arătat Ciucu.

”Aici trebuie ca echipe din PMB să lucreze cu echipe din mai multe ministere pentru a elimina principalele sursele de poluare din Bucureşti”, a menţionat Ciprian Ciucu.

Un alt punct sensibil pe agenda discuțiilor a fost sistemul de încălzire centralizată. Edilul Capitalei a cerut susținere guvernamentală pentru realizarea Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET), o măsură considerată vitală pentru a preveni colapsul financiar al actualului operator, după modelul fostului RADET.

”De asemenea, l-am rugat să ne sprijine în realizarea SACET - Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică şi în Bucureşti, pentru a evita un nou faliment al Companiei Termoenergetica pe modelul RADET. Acum, că avem un guvern cu puteri pline, procesul poate continua: memorandumul există, votul în Consiliul General a fost dat”, subliniază primarul.

Întâlnirea de la Palatul Victoria a durat o oră și jumătate, timp în care cei doi oficiali au analizat aspecte tehnice concrete. La final, Ciprian Ciucu s-a declarat optimist cu privire la proiectele ce urmează să fie demarate.

”Am intrat în mai multe detalii, în chestiuni concrete şi tehnice şi nu am simţit cum a trecut o oră şi jumătate. Sunt încrezător după această primă întânire că putem facem lucruri importante anul viitor. Anul viitor este esenţial pentru Bucureşti”, mai spune Ciprian Ciucu în postare.