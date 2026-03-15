Istoria rețelelor sociale. Când și în ce an a apărut prima platformă de comunicare

Aproximativ 5,4 miliarde de oameni folosesc, în prezent rețelele sociale. Care au explodat în ultimii ani. Înainte de nenumăratele scrolling-uri pe TikTok și poveștile de pe Instagram, a existat sfârșitul anilor '90, conform socialchamp.com. Atunci când rețelele sociale abia își făceau apariția. Aceste site-uri timpurii nu aveau ca scop obținerea de aprecieri sau crearea de conținut viral. Erau simple locuri de întâlnire, unde oamenii se conectau și discutau.

Așa cum le știm astăzi, rețelele de socializare au parcurs un drum lung de la începuturile lor. Călătoria a început la sfârșitul anilor '90, când internetul era încă un concept nou pentru majoritatea oamenilor.

Prima platformă de socializare semnificativă, Six Degrees, a fost lansată în 1997. Și le permitea utilizatorilor să își creeze profiluri și să se conecteze cu prietenii. Aceasta a pus bazele viitoarelor site-uri de socializare.

Începutul anilor 2000 a marcat ascensiunea Friendster, în 2002. Care a ajutat utilizatorii să se conecteze prin intermediul prietenilor comuni și a câștigat rapid popularitate. În 2003, MySpace a revoluționat rețelele sociale cu profiluri personalizabile, atrăgând milioane de utilizatori, inclusiv adolescenți și artiști. Internauții au folosit platforma pentru a partaja muzică și conținut creativ.

Lansată tot în 2003, LinkedIn a adoptat o abordare diferită, concentrându-se pe conexiunile profesionale. A devenit un instrument esențial pentru cei care își caută un loc de muncă și pentru profesioniștii care doresc să-și creeze o rețea de contacte și să avanseze în carieră. Platforma se bucură de succes și în prezent.

În 2004, Facebook a luat naștere, inițial ca o rețea exclusivă pentru colegii. În scurt timp, s-a deschis publicului larg și a devenit rapid platforma de socializare dominantă, cunoscută pentru interfața sa ușor de utilizat și gama largă de funcții, precum și pentru comunitățile online, unde utilizatorii și companiile se puteau conecta și comunica.

Twitter a intrat în scenă în 2006, aducând în prim-plan conceptul de microblogging. Cu limita sa de 140 de caractere (acum 280), le-a permis utilizatorilor să distribuie actualizări în timp real și a introdus hashtagul, acum prezent peste tot.

Instagram, lansat în 2010, s-a concentrat pe partajarea de fotografii și videoclipuri, transformând conținutul vizual într-un element de bază al rețelelor sociale. Snapchat a urmat în 2011 cu abordarea sa unică de mesagerie efemeră, atrăgând utilizatorii mai tineri prin conținutul său care dispărea.

Fiecare platformă este construită pe baza inovațiilor predecesoarelor sale, creând un peisaj de social media divers și dinamic. Astăzi, social media continuă să evolueze, integrând noi tehnologii precum realitatea augmentată și inteligența artificială, schimbând continuu modul în care ne conectăm, distribuim și comunicăm cu companiile de management al social media.