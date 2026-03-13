Iranul a omorât un militar francez, la Erbil. Ce știe Trump despre Mojtaba Khamenei. SUA ridică temporar sancțiunile pentru petrolul rusesc. Live text

Președintele Trump a scris pe Truth Social că SUA „distruge total regimul terorist al Iranului” din punct de vedere militar și economic. El i-a avertizat pe liderii regimului de la Teheran că SUA are „o putere de foc de neegalat, muniție nelimitată și mult timp”.

„Urmăriți ce se întâmplă cu acești ticăloși deranjați astăzi”, a spus el. „Au ucis oameni nevinovați în întreaga lume timp de 47 de ani, iar acum eu, în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, îi ucid”, a adăugat președintele SUA.

Comandamentul Central al SUA a declarat că a atacat aproximativ 6.000 de ținte în Iran de când SUA și Israelul au lansat primele atacuri pe 28 februarie.

Campania a avariat sau distrus, de asemenea, peste 90 de nave, inclusiv peste 30 de nave de mine și 60 de nave militare, a precizat comandamentul într-o postare pe X.

SUA au anunțat că vor permite temporar țărilor să achiziționeze petrol rusesc aflat deja pe mare, o mișcare menită să stimuleze oferta și să reducă presiunea asupra prețurilor pe fondul războiului în expansiune din Orientul Mijlociu.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat într-o postare pe X joi că excepția de la sancțiuni este o „măsură pe termen scurt, strict adaptată”, care „se aplică numai petrolului aflat deja în tranzit și nu va oferi beneficii financiare semnificative guvernului rus”.

Achizițiile sunt permise până pe 11 aprilie, conform unei notificări a Trezoreriei.

Un avion cisternă american KC-135 s-a prăbușit joi în vestul Irakului. Operațiunile de salvare sunt în desfășurare, iar armata americană nu a precizat dacă aviatorii au fost uciși sau răniți. Orice victime ar apărea ar fi primele din Forțele Aeriene în timpul războiului cu Iranul.

Două aeronave au fost implicate în incident, a declarat Comandamentul Central, care supraveghează armata americană în Orientul Mijlociu. A doua aeronavă, care este tot un KC-135, a aterizat în siguranță, au declarat oficiali americani.

Comandamentul Central a declarat că pierderea avionului nu s-a datorat focului ostil sau focului prietenos, iar persoane familiarizate cu episodul au declarat că rapoartele inițiale au indicat o coliziune în aer.

Avioanele cisternă de realimentare aeriană joacă un rol esențial, deși adesea neanunțat, într-o campanie aeriană. Rapoartele despre un potențial incident au apărut mai devreme, când un KC-135 a declarat o urgență în zbor, conform datelor de urmărire a zborului.

O clădire din centrul Dubaiului a fost lovită de resturile unui atac interceptat, a declarat biroul de presă al guvernului, după ce exploziile au zguduit centrul financiar din Orientul Mijlociu.

Un corespondent AFP descrie cum a auzit o dublă explozie uriașă care a zguduit clădirile și a lăsat un nor mare de fum negru deasupra unui district central.

Biroul de presă al Dubaiului confirmă că o clădire a fost lovită. Apărarea aeriană a Emiratelor Arabe Unite a interceptat peste 1.500 de drone iraniene și aproape 300 de rachete în timpul războiului din Orientul Mijlociu.

„Autoritățile au confirmat că resturile unei interceptări reușite au provocat un incident minor pe fațada unei clădiri din centrul Dubaiului”, postează biroul de presă pe X, adăugând că nu au fost raportate victime.

Un grup pro-iranian din Irak avertizează că interesele franceze „în Irak și în regiune” vor fi „în centrul focului” după sosirea unui portavion francez.

Declarația de pe pagina de Telegram a grupului Ashab al-Kahf vine în contextul în care președintele francez Emmanuel Macron a anunțat moartea unui soldat francez și rănirea altor câteva persoane în Kurdistanul irakian.

A paisprezecea zi de război între Israel și SUA, pe de o parte, și Iran și grupările teroriste pe care le susține, de cealaltă parte, a început cu o nouă serie de atacuri americane și israeliene la Teheran. „Intensitatea exploziilor a fost de așa natură încât locuitorii din aceste zone au raportat că locuințele lor s-au cutremurat. Nu au fost furnizate alte detalii despre amploarea pagubelor sau posibilele victime”, relatează agenția de știri iraniană Fars.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, întrebat dacă crede că noul lider suprem din Iran, Mojtaba Khamenei, care a emis prima sa declarație de la numire, mai este în viață: „Cred că probabil este”.

„Cred că este afectat, dar cred că probabil este în viață într-o anumită formă”, spune Trump, într-o declarație acordată emisiunii Brian Kilmeade de la Fox News Radio. Interviul a fost înregistrat joi și difuzat vineri dimineață.

Mojtaba Khamenei nu a mai apărut în public de la începutul războiului.

Arabia Saudită a interceptat 12 drone care intrau în spațiul său aerian, a anunțat Ministerul Apărării vineri dimineață, în timp ce Iranul desfășoară atacuri asupra țărilor din Golf, bogate în petrol, ca răspuns la atacurile americano-israeliene.

„Douăsprezece drone au fost interceptate și distruse după ce au intrat în spațiul aerian saudit”, a scris un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării pe X.

Un atac cu drone a lovit șase soldați francezi în Erbil, în regiunea autonomă Kurdistan din Irak, a declarat armata Franței, iar unul a murit ulterior.

Trupele erau „angajate în activități de antrenament privind combaterea terorismului cu parteneri irakieni”, a declarat pentru AFP un membru al statului major general, adăugând că trupele au fost duse la cea mai apropiată unitate medicală.

Moartea unui soldat a fost confirmată de președintele Emmanuel Macron.

Un membru al forțelor armate „a murit pentru Franța în timpul unui atac în regiunea Erbil din Irak”, a scris Macron pe X, confirmând prima moarte militară franceză în războiul din Orientul Mijlociu care a început la sfârșitul lunii trecute, când Israelul și Statele Unite au atacat Iranul.

Macron adaugă că alți câțiva soldați au fost răniți în incident, despre care armata franceză a declarat anterior că a fost un atac cu drone asupra trupelor care efectuau un exercițiu de antrenament.

Un oficial FBI a declarat că va investiga un atac asupra unei sinagogi din apropierea orașului Detroit, Michigan, ca fiind un „act de violență țintit împotriva comunității evreiești”.

Agentul special responsabil cu biroul FBI din Detroit, Jennifer Runyan, le-a spus reporterilor: „Conducem ancheta ca fiind un act de violență țintit împotriva comunității evreiești”.

Bărbatul înarmat care și-a intrat cu mașina într-una dintre cele mai mari sinagogi reformate din Statele Unite a fost identificat ca fiind Ayman Mohamad Ghazali, în vârstă de 41 de ani, cetățean naturalizat născut în Liban, potrivit oficialilor federali.

Ghazali a venit în SUA în 2011 cu o viză de imigrant IR1 ca soț al unui cetățean american și i s-a acordat cetățenia americană în 2016, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă.

Relatările din presa locală spun că Ghazali locuia în Dearborn Heights și că mai multe dintre rudele sale libaneze au fost ucise într-un recent atac israelian în mijlocul luptelor dintre Israel și gruparea teroristă Hezbollah, susținută de Iran.