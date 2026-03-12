Atac armat la o sinagogă din statul Michigan. Bărbatul, care a intrat cu mașina în clădire, a fost omorât

Un atac armat a avut loc joi seara la sinagoga Templul Israel din West Bloomfield Township, situată la aproximativ 40 de kilometri nord-vest de Detroit, Michigan. Un bărbat a intrat cu o mașină prin ușa principală a clădirii, iar ulterior au fost raportate focuri de armă. Individul a fost omorât, potrivit The Guardian.

Bărbatul care a intrat cu mașina prin ușa principală a clădirii din Michigan a murit. Anchetatorii au găsit ulterior o cantitate semnificativă de explozibili în vehiculul suspectului, a raportat CNN. Vehiculul a luat foc după accident.

Nu au existat persoane rănite grav printre cei aflați în templu, care include o grădiniță și un centru familial, a declarat Michael Bouchard, șeriful comitatului Oakland. Totuși, un agent de pază a fost rănit și transportat la spital.

În declarația dată reporterilor la fața locului, Bouchard a spus că suspectul era mort în interiorul vehiculului, dar nu a putut spune dacă a fost împușcat mortal de personalul de securitate al templului sau dacă s-a sinucis. El a spus că agenții de pază care se aflau deja la sinagogă l-au oprit pe suspect când acesta s-a apropiat de clădire și „au deschis focul asupra lui”.

Biroul șerifului din comitatul Oakland, împreună cu alte agenții ale forțelor de ordine, intervin în prezent la fața locului în urma atacului. Sinagoga Templul Israel este considerată cea mai mare sinagogă de rit reformat din Statele Unite, potrivit informațiilor publicate pe site-ul instituției.

De asemenea, din motive de precauție, Departamentul de Poliție din Ann Arbor a dispus intensificarea patrulelor și intervenția ofițerilor la bisericile și școlile din oraș, ca măsură de siguranță.

Gretchen Whitmer, guvernatorul statului Michigan, a scris pe X că „urmărește situația” și că biroul său colaborează cu poliția statului Michigan pentru a obține mai multe informații.

„Este sfâșietor. Comunitatea evreiască din Michigan ar trebui să poată trăi și să-și practice credința în pace. Antisemitismul și violența nu au ce căuta în Michigan. Sper ca toată lumea să fie în siguranță”, a scris ea.