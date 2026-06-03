Ankara va găzdui la începutul lunii viitoare o reuniune la vârf care ar putea redefini viitorul securității globale. Președintele american Donald Trump își va face simțită prezența la următorul summit NATO, programat să aibă loc în Turcia pe 7 și 8 iulie. Anunțul oficial a fost făcut miercuri de secretarul american de stat, Marco Rubio, care a profitat de ocazie pentru a transmite un mesaj ferm aliaților, conform AFP.

Oficialul de la Washington a subliniat că organizația transatlantică se află într-un punct de cotitură și are nevoie de o reformă structurală majoră.

Poziția Statelor Unite în cadrul organizației rămâne una activă, însă condiționată de o modernizare rapidă a conceptelor de securitate. Marco Rubio a clarificat intențiile administrației americane în fața unei comisii parlamentare, oferind asigurări că SUA nu părăsesc formatul actual, dar pretind o eficiență sporită.

„Preşedintele însuşi va participa la următorul summit al NATO. Suntem în continuare în NATO, dar NATO are nevoie de schimbări semnificative”, a spus Rubio în fața legislativor americani.

În viziunea șefului diplomației americane, întâlnirea din capitala turcă nu reprezintă doar o simplă rutină diplomatică, ci un moment crucial pentru stabilitatea internațională. El consideră de asemenea că acest summit, care va reuni cele 32 de țări membre în capitala turcă Ankara, "este, fără îndoială, cel mai important din istoria organizaţiei, întrucât există anumite chestiuni care trebuie clarificate şi soluţionate”.

Această reuniune vine pe fondul unor divergențe de opinie majore între Casa Albă și cancelariile europene. Trump le adresează constant critici aliaților europeni, după ce aceștia au refuzat să i se alăture în războiul pe care l-a lansat împreună cu Israelul împotriva Iranului. Lipsa de sprijin militar și politic din partea Europei în acest conflict regional a tensionat legăturile transatlantice, transformând summitul de la Ankara într-o platformă de discuții aprinse.

Dincolo de disensiunile politice, aspectul financiar rămâne principalul motor de negociere al liderului american. Trump a demonstrat deja că poate impune reguli stricte în interiorul blocului militar.

La precedentul summit, desfășurat anul trecut la Haga, el a reușit să le impună acestor aliați, cu excepția Spaniei, să-și crească bugetele apărării până la 5% din PIB, în mod etapizat până în anul 2035. Această sumă record este defalcată în 3,5% cheltuieli strict militare și 1,5% pentru finanțarea unor investiții conexe domeniului apărării, precum infrastructura critică, consolidarea industriei de apărare, apărarea cibernetică și alte segmente strategice.

Planurile luate pe hârtie anul trecut vor fi verificate la sânge în Turcia. Potrivit secretarului general al NATO, Mark Rutte, la summitul de la Ankara se va face și o evaluare a modului în care statele membre intenționează să atingă acest obiectiv, prin prezentarea unei "traiectorii credibile" de finanțare.

Pe lângă testul banilor și reformele solicitate de Washington, agenda de securitate est-europeană rămâne o prioritate zero. La același summit NATO își va confirma de asemenea angajamentul de a continua să sprijine Ucraina în războiul cu Rusia, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va lipsi de la reuniune, consolidând astfel frontul comun în fața provocărilor de la Kremlin.