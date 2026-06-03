O descoperire periculoasă a pus în alertă autoritățile de pe litoralul românesc în cursul zilei de miercuri. O mină marină a fost identificată pe plaja situată între stațiunile Vama Veche și 2 Mai, generând o intervenție rapidă a structurilor de urgență și a geniștilor din cadrul Forțelor Navale Române. Dispozitivul exploziv a fost distrus în condiții de siguranță, înainte de a provoca vreo tragedie.

Prezența obiectului suspect pe nisip a fost semnalată de urgență de către persoanele aflate în zonă. Autoritățile au reacționat imediat pentru a izola perimetrul și pentru a elimina orice risc la adresa populației civile. Mina a fost monitorizată până la sosirea echipajelor specializate în detonări subterane și acvatice.

„Forţele Navale Române au neutralizat miercuri, 3 iunie, la ora 17.40, o mină marină de tip YaRM (anti-desantare), descoperită pe plaja dintre localităţile Vama Veche şi 2 Mai. Obiectul a fost raportat printr-un apel la numărul de urgenţă 112 în jurul orei 14.45”, au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Pentru gestionarea situației din teren, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea a asigurat măsurile de siguranță și a restricționat accesul publicului în zonă, lăsând cale liberă scafandrilor militari, care dețin echipamentele și expertiza necesare pentru astfel de misiuni de risc înalt.

Ei au menţionat că scafandrii militari EOD, specializaţi dispozitivele explozive, s-au deplasat, începând cu ora 15.45, la locul indicat de către reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, care au pus în aplicare procedurile specifice de securizare a zonei şi de distrugere a minei.

Acest incident nu este unul izolat, ci face parte dintr-o serie mai amplă de amenințări cu care se confruntă statele din bazinul pontic de la declanșarea conflictului armat din țara vecină. Curenții maritimi aduc periodic astfel de dispozitive de infanterie și desantare spre apele teritoriale românești.

De la începutul războiului din Ucraina, Forţele Navale Române au neutralizat nouă dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre.