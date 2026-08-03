Sectorul turismului românesc traversează o perioadă dificilă, marcată de scăderea puterii de cumpărare, reducerea voucherelor de vacanță și lipsa unei strategii naționale de promovare, susține fondatorul Paralela 45, Alin Burcea. Invitat în podcastul „Picătura de Business”, realizat de Radu Preda pentru capital.ro și evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube „Hai România”, acesta a declarat că litoralul românesc nu poate recupera un sezon slab doar prin câteva weekenduri aglomerate, deoarece luna iunie a fost una foarte slabă, iar veniturile trebuie realizate într-o perioadă scurtă, în timp ce cheltuielile se întind pe tot parcursul anului.

Potrivit acestuia, România rămâne codașa Europei la numărul turiștilor străini.

„România este pe ultimul loc din Europa la turiștii străini. În anul 2025 au fost 2,5 milioane de turiști în România. Bulgaria are 13 milioane, iar Albania 11 milioane”, a declarat Alin Burcea.

În opinia sa, modificările legate de voucherele de vacanță și scăderea puterii de cumpărare se numără printre principalele motive pentru care tot mai puțini români aleg să își petreacă vacanțele în România.

Alin Burcea consideră că una dintre marile probleme ale turismului românesc este promovarea pe plan extern, pentru care sunt alocate fonduri insuficiente și nu există o strategie bine definită.

În opinia sa, România are nevoie de o autoritate dedicată exclusiv turismului, aflată în subordinea directă a premierului, care să coordoneze promovarea și dezvoltarea acestui sector important.

Alin Burcea consideră că turismul nu reprezintă o prioritate pentru clasa politică și spune că acest domeniu ajunge în atenția liderilor politici doar în perioadele în care au loc alegeri sau atunci când aceștia pleacă în concediu. În opinia sa, lipsesc mesajele publice și implicarea la cel mai înalt nivel în promovarea destinațiilor turistice din România, în ciuda dificultăților cu care se confruntă industria.

„Nu știu, dar vreau să spun, să aud și eu o vorbă de la președintele Nicușor. Dan, absolvent de Sorbona, doctor în Matematică. Să zică și el, domne! Litoralul românesc e bun. Sau m-au mâncat rechinii. Sau am căzut de pe munte unde am fost cu soția și copiii într-o cabană. Nimic. Deci nu... Ei, ăștia care sunt și deputați și miniștri, își aduc aminte de turism când pleacă în vacanță. Când pleacă în vacanță sau înainte de alegeri”, a mai spus Alin Burcea.