Pianista Alexandra Dăriescu va debuta, pe 5 august, la BBC Proms, unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică din lume. Artista devine prima pianistă din România care urcă pe scena celebrului eveniment organizat anual la Royal Albert Hall din Londra, a anunțat Institutul Cultural Român de la Londra.

Concertul va avea loc miercuri, de la ora 18:00, la Royal Albert Hall, unde Alexandra Dăriescu va interpreta „Fantezie pentru pian și orchestră” de Nadia Boulanger, alături de The Hallé Orchestra din Manchester, sub bagheta dirijorului Kahchun Wong.

Debutul reprezintă un moment important pentru prezența României la BBC Proms. Potrivit Institutului Cultural Român de la Londra, Alexandra Dăriescu este prima reprezentantă a țării noastre care participă la festival în calitate de pianistă și se alătură unui grup restrâns de muzicieni români care au concertat de-a lungul timpului la acest eveniment, între care Mîndru Katz și Radu Lupu.

În cadrul concertului, pianista va interpreta o lucrare compusă în 1912 de Nadia Boulanger, prezentată pentru prima dată în istoria festivalului BBC Proms.

Institutul Cultural Român subliniază că alegerea repertoriului reflectă preocuparea constantă a Alexandrei Dăriescu pentru readucerea în atenția publicului a unor lucrări semnate de compozitoare mai puțin prezente în marile programe concertistice.

Programul serii va include și Simfonia nr. 2 în mi minor de Serghei Rahmaninov, precum și La vallée des cloches de Maurice Ravel, în orchestrația realizată de Colin Matthews.

Cu ocazia debutului pianistei, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Institutul Cultural Român, cu sprijinul organizatorilor, au inclus în programele oficiale ale festivalului materiale de promovare dedicate României.

Pliantele vor fi distribuite spectatorilor celor peste 80 de concerte din cadrul ediției din acest an și îi vor invita să descopere destinațiile turistice din România. Totodată, în programul concertului susținut de Alexandra Dăriescu va fi prezentată și activitatea Institutului Cultural Român din Marea Britanie.

Originară din Iași, Alexandra Dăriescu și-a început cariera muzicală încă din copilărie, iar la 17 ani s-a mutat în Marea Britanie pentru a studia la Royal Northern College of Music din Manchester.

De-a lungul carierei, a concertat alături de unele dintre cele mai importante orchestre ale lumii, printre care London Symphony Orchestra, BBC Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Orchestre National de France, Oslo Philharmonic și Sydney Symphony Orchestra.

În prezent, Alexandra Dăriescu este profesor de pian la Guildhall School of Music and Drama din Londra și este recunoscută pentru proiectele dedicate promovării creațiilor semnate de femei-compozitor și pentru inițiativele prin care încearcă să apropie noile generații de muzica clasică.

Festivalul BBC Proms, organizat anual de BBC, se desfășoară în perioada 17 iulie – 12 septembrie și este considerat unul dintre cele mai importante evenimente dedicate muzicii clasice la nivel mondial. Ediția din 2026 reunește artiști și orchestre de prestigiu din întreaga lume, majoritatea concertelor fiind găzduite de Royal Albert Hall din Londra.