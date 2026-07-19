BBC a lansat o amplă campanie video prin care încearcă să convingă publicul britanic de importanța taxei TV, într-un moment în care tot mai multe gospodării renunță la plata acesteia, potrivit Daily Express.

Clipul, difuzat în premieră în timpul finalei Cupei Mondiale, marchează începutul unei noi ofensive de imagine înaintea negocierilor privind viitorul finanțării postului public.

Campania vine după ce BBC a raportat o scădere accentuată a numărului de persoane care plătesc taxa de televiziune. În ultimul an, peste 500.000 de gospodării au renunțat la licență, iar instituția încearcă să își consolideze sprijinul public într-o perioadă în care modelul tradițional de finanțare este tot mai des contestat.

Spotul publicitar îl are în prim-plan pe comediantul britanic Romesh Ranganathan și reprezintă o reinterpretare modernă a celebrei reclame din 1985 în care apărea John Cleese.

În videoclip, Ranganathan interpretează rolul unui contribuabil sceptic, care pune întrebarea „Ce a făcut vreodată BBC pentru mine?”. Pe parcursul celor aproximativ patru minute, răspunsul este oferit printr-o succesiune de momente dedicate programelor și serviciilor BBC.

În reclamă apar aproape 90 de personalități cunoscute, printre care Chris Martin, Cate Blanchett, Louis Theroux, Claudia Winkleman și Sir David Jason. Sunt prezentate producții de succes precum Doctor Who, EastEnders, The Traitors, programele dedicate copiilor, emisiunile informative și transmisiunile sportive.

Noua campanie apare într-un context delicat pentru radiodifuzorul public britanic. Numărul licențelor TV aflate în plată a coborât la aproximativ 23,3 milioane, cel mai redus nivel din ultimele decenii, pe fondul migrației publicului către platformele de streaming și al schimbării obiceiurilor de consum media.

În prezent, o licență TV în Regatul Unit costă 180 de lire sterline pe an și este obligatorie pentru cei care urmăresc programe TV în direct sau utilizează serviciul BBC iPlayer. Veniturile obținute din această taxă reprezintă principala sursă de finanțare pentru BBC și susțin televiziunile, posturile de radio, platformele digitale și serviciul internațional BBC World Service.

Lansarea clipului a stârnit reacții diferite în presa britanică. Susținătorii BBC consideră că spotul evidențiază rolul cultural și informativ al instituției, în timp ce criticii afirmă că reclama evită să abordeze problemele recente ale companiei și nemulțumirea unei părți a publicului față de taxa TV.

Dezbaterea are loc în paralel cu discuțiile privind viitorul modelului de finanțare al BBC. Conducerea instituției și autoritățile britanice analizează mai multe variante pentru perioada următoare, inclusiv modificarea actualului sistem de colectare a taxei, pe fondul transformărilor rapide din piața media și al concurenței exercitate de platformele de streaming