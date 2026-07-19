Lionel Messi a transmis un mesaj emoționant înaintea finalei Cupei Mondiale 2026, în care Argentina va întâlni Spania. Căpitanul campioanei mondiale a ales să vorbească despre parcursul echipei și despre legătura creată în ultimii ani între jucători și staff, afirmând că, indiferent de rezultatul finalei, această generație a scris deja istorie.

Argentina, campioana mondială din 2022, va încerca duminică seară să își apere trofeul în fața campioanei Europei. Partida se va disputa pe stadionul New York New Jersey, de la ora 22:00, ora României.

Înaintea finalei, Messi a publicat un mesaj pe Instagram în care le-a mulțumit colegilor și membrilor staffului pentru parcursul din ultimii ani.

„Cel mai frumos lucru din toţi aceşti ani nu sunt doar titlurile, ci drumul parcurs pentru a ajunge la ele. Să împărtăşesc viaţa de zi cu zi a acestui grup, să luptăm împreună, să ne ridicăm în momentele dificile, să savurăm fiecare etapă a drumului. Mulţumesc fiecăruia dintre coechipierii mei, staff-ului şi tuturor celor care muncesc zi de zi pentru a face din această echipă naţională o familie. Orice s-ar întâmpla, acest grup a scris deja o istorie pe care nu o vom uita niciodată şi pe care nimeni nu o va putea şterge vreodată”, a scris căpitanul Argentinei.

Finala dintre Spania și Argentina este meciul cu numărul 104 al Cupei Mondiale FIFA 2026 și aduce față în față campioana Europei și deținătoarea titlului mondial. Duelul este considerat unul dintre cele mai așteptate ale competiției.

Argentina s-a calificat în finală după victoria cu 2-1 în fața Angliei, iar Messi a declarat că performanța de a ajunge în a doua finală consecutivă de Cupă Mondială reprezintă un moment special.

„E incredibil să jucăm două finale consecutive la Cupa Mondială”, a declarat atacantul argentinian.

Messi a spus că succesul împotriva Angliei a avut o încărcătură aparte pentru întreaga țară: „Am trăit senzaţii deosebite, cred că echipa a simţit asta şi ştiam că nu era doar o victorie oarecare, ci una importantă, pe care poporul argentinian o dorea, la fel ca noi”.

Căpitanul Argentinei a afirmat că echipa nu și-a pierdut încrederea nici în momentele dificile ale semifinalei:

„Am luptat din nou pentru victorie. Chiar şi atunci când situaţia s-a complicat, nu am încetat niciodată să credem în ea. I-am împins în propria lor jumătate de teren şi, sincer, este o bucurie imensă”

El a spus că prezența Argentinei în a doua finală consecutivă confirmă valoarea echipei: „Replasăm Argentina printre cele mai bune două naţiuni” din fotbalul mondial, a declarat atacantul, care i-a îndemnat pe suporteri „să se bucure de acest moment şi să-l trăiască aşa cum o fac acum”.

Într-un interviu acordat postului TyC Sports, Messi a vorbit despre constanța echipei în ultimii ani: „Am fost cei mai buni în ultimii patru ani, fie că se doreşte sau nu, indiferent ce se spune. Chiar şi astăzi, ne numărăm printre cele mai bune două echipe din lume, ceea ce dovedeşte că tot ce am realizat nu este rodul întâmplării şi că nimeni nu ne-a dăruit nimic. A ajunge în două finale consecutive de Cupă Mondială este o realizare rară, iar această echipă a reuşit-o”.

Referindu-se la semifinala cu Anglia, starul argentinian a explicat că presiunea a fost uriașă: „A fost un meci special împotriva Angliei, nu aveam cum să pierdem. Chiar dacă această echipă nu are de dat socoteală nimănui, ştiţi cum sunt argentinienii: întotdeauna cerem mai mult.

Cred că dacă am fi pierdut astăzi, unii ar fi spus orice, iar noi nu le-am dat această ocazie. Ştiam că suntem mai buni decât ei din punct de vedere tehnic, dar miza este enormă într-un meci de o asemenea importanţă. Acest meci rămâne special prin tot ceea ce reprezintă şi trebuia să câştigăm”.

Înaintea finalei, Lionel Messi a vorbit și despre adversara Argentinei. „O echipă extraordinară, cu jucători fantastici şi un stil de joc remarcabil. O echipă pe care o cunosc bine, cu o filosofie de joc consolidată de mulţi ani. Îi cunosc şi pe jucători, am jucat împotriva lor, îi urmăresc; mulţi dintre ei joacă la Barça, o echipă pe care o iubesc şi pe care o susţin. Este un meci special, o finală de Cupă Mondială. Îmi imaginez că va fi un meci foarte strâns”, a declarat Lionel Messi.