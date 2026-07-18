Poliția Română a transmis că amenințările și discursul instigator la ură publicate pe rețelele de socializare au aceleași consecințe legale ca cele formulate în spațiul public. Mesajul instituției vine după ce un bărbat din București a fost reținut în urma unor videoclipuri postate pe TikTok, în care amenința cu acte de violență o femeie.

Instituția a publicat pe rețelele sociale un film în care prezintă cazul și transmite un avertisment privind responsabilitatea utilizatorilor în mediul online.

În imaginile făcute publice apare un bărbat care afirmă: „Într-o zi mă duc după Casandra, acolo unde stă, și-i fac felul, că dormiți pe voi, da, Poliția Română! Dormiți pe voi!”

Poliția folosește acest caz pentru a sublinia că rețelele de socializare sunt considerate spații publice, iar mesajele cu caracter violent sau instigator pot atrage răspunderea penală.

„Atenție! Spațiul de pe rețelele de socializare este considerat spațiu public. Discursul instigator la ură și amenințările sunt ilegale pe rețele, la fel ca în viața reală”, transmite Poliția Română.

Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 6, cu sprijinul polițiștilor Secției 25 și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în aplicare, vineri, un mandat de percheziție domiciliară în București.

Ulterior, un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost reținut, fiind cercetat pentru infracțiunea de amenințare.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu după ce au identificat în mediul online mai multe materiale video cu caracter amenințător, publicate la adresa unei femei.

În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că, începând din septembrie 2025, între bărbat și persoana vătămată ar fi existat un conflict desfășurat în mediul online.

Conform poliției, pe 8 iunie 2026 acesta ar fi publicat un videoclip în care o amenința cu acte de violență, iar în aceeași zi ar fi transmis un live pe aceeași platformă, în care ar fi continuat amenințările și ar fi adresat expresii jignitoare la adresa unor instituții ale statului.

De asemenea, în perioada 1-16 iunie 2026, bărbatul ar fi postat un nou material video însoțit de fotografia femeii, reiterând amenințările la adresa acesteia.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele și dispunerea măsurilor legale.