Românii care aleg să meargă cu mașina în Croația vor întâlni un sistem complet nou de taxare a autostrăzilor. Autoritățile de la Zagreb vor elimina treptat barierele și cabinele clasice de taxare, iar plata se va face electronic, fără oprirea vehiculelor. Noul sistem, denumit Free Flow, va fi introdus etapizat din toamna anului 2026 și îi va viza atât pe șoferii croați, cât și pe turiștii străini care tranzitează sau își petrec vacanțele în această țară, potrivit Tz.de.

Prin noul sistem, taxa de autostradă va fi calculată automat cu ajutorul camerelor care identifică numărul de înmatriculare al vehiculului sau prin intermediul unui dispozitiv electronic montat pe mașină.

Astfel, autovehiculele nu vor mai fi obligate să oprească la porțile de taxare, ceea ce ar urma să reducă semnificativ timpul petrecut pe autostrăzi, în special în perioadele cu trafic intens.

Pentru autoturismele și motocicletele cu masa de până la 3,5 tone, autoritățile croate vor pune la dispoziție două modalități de achitare a taxei. Prima presupune înregistrarea în avans a numărului de înmatriculare pe o platformă online, astfel încât vehiculul să fie identificat automat la trecerea prin punctele de taxare.

A doua opțiune constă în utilizarea unui dispozitiv electronic de tip TAG, care comunică direct cu sistemul de taxare.

În cazul camioanelor, autobuzelor și al celorlalte vehicule cu masa mai mare de 3,5 tone, folosirea dispozitivului electronic va rămâne obligatorie.

O altă modificare importantă este că fiecare dispozitiv va fi asociat unui singur autovehicul și nu va mai putea fi transferat de pe o mașină pe alta.

Implementarea va începe după încheierea sezonului estival din 2026, pentru a evita dificultățile de trafic din perioada concediilor.

Potrivit calendarului anunțat de autoritățile croate, toate punctele de taxare de pe autostrăzi vor funcționa exclusiv prin sistemul Free Flow începând cu 1 martie 2027.

Croația nu intenționează să introducă o vignetă, similară celor utilizate în Austria, Slovenia sau Ungaria. Taxarea va rămâne bazată pe distanța parcursă pe autostradă.

Modernizarea infrastructurii de taxare presupune investiții de peste 160 de milioane de euro. O parte importantă a finanțării provine din fonduri europene destinate redresării economice, iar diferența va fi suportată de compania de stat care administrează rețeaua de autostrăzi din Croația.

Autoritățile estimează că noul sistem va reduce considerabil cozile formate în sezonul turistic la porțile de taxare, inclusiv pe traseele utilizate frecvent de turiștii români.

Pentru șoferii români care vor călători în Croația după introducerea sistemului, noul mod de taxare va elimina opririle la cabinele de plată și va permite un tranzit mai rapid pe autostrăzi.

În același timp, aceștia vor trebui să își înregistreze vehiculul înainte de plecare sau să utilizeze un dispozitiv TAG, în funcție de metoda de plată aleasă, pentru a evita eventualele sancțiuni și probleme la utilizarea rețelei de autostrăzi.