International

Fuego erupe din nou. Alertă în Guatemala după activarea vulcanului care a îngropat un sat sub lavă

Comentează știrea
Fuego erupe din nou. Alertă în Guatemala după activarea vulcanului care a îngropat un sat sub lavăSursa: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Autoritățile din Guatemala au declarat alertă portocalie la nivel național după erupția puternică a vulcanului Fuego, cel mai activ vulcan din America Centrală. Erupția a aruncat în atmosferă lavă, gaze și nori uriași de cenușă, iar primele evacuări au început în localitățile aflate în apropierea craterului.

Autoritățile au emis alertă de pericol

Centrul pentru Coordonarea Națională în Vederea Reducerii Catastrofelor (CONRED) a anunțat instituirea alertei portocalii, nivelul care precede alerta roșie de urgență.

În paralel, autoritățile au început evacuarea locuitorilor din două comunități aflate în apropierea vulcanului Fuego, situat la aproximativ 35 de kilometri sud-vest de capitala Ciudad de Guatemala.

Guvernul a decis suspendarea cursurilor în școlile din regiune și închiderea unui drum important care face legătura între sudul țării și orașul colonial Antigua, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, potrivit AFP.

Erupția s-a intensificat în timpul nopții

Fuego

Sursa foto: captueă video

Vulcanul Fuego a intrat în faza eruptivă luni dimineață, însă activitatea sa s-a intensificat considerabil pe parcursul nopții.

Potrivit autorităților, vulcanul aruncă în atmosferă lavă, gaze și cantități importante de cenușă, existând riscul ca erupția să afecteze localitățile din apropiere.

Cu o altitudine de 3.763 de metri, Fuego este considerat cel mai activ vulcan din America Centrală și provoacă frecvent evacuări preventive.

Fuego, un vulcan cu un istoric devastator

Guatemala este amplasată pe „Centura de Foc” a Pacificului, una dintre cele mai active zone seismice și vulcanice din lume.

Erupțiile vulcanului Fuego au provocat în repetate rânduri evacuări de amploare. În 2024, peste 500 de persoane au fost evacuate după ce vulcanul a emis gaze și cenușă, iar în 2023 aproximativ 1.200 de locuitori și-au părăsit locuințele din cauza activității vulcanice.

Cea mai gravă tragedie s-a produs în 2018, când fluxurile de lavă și material vulcanic au distrus un sat aflat pe versantul vulcanului. Atunci, 215 persoane și-au pierdut viața, iar aproximativ 200 au fost declarate dispărute.

Stiri calde

21:06 - Măsuri importante pentru fermieri. Compensații financiare și clarificări privind restricțiile de mediu până în 2030
20:59 - Bărbat arestat după ce i-a cerut bani polițistului care îl amendase
20:50 - CNAIR închide drumurile pentru camioanele de mare tonaj. Restricțiile vizează șapte județe aflate sub Cod Roșu de can...
20:44 - Securitatea despre dezastrul aprovizionării cu alimente în mai 1989. Brânza și cașcavalul dispăruseră, legumele erau ...
20:38 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 5 august 2026. Fortăreața Bătrânului din Munte, în Patrimoniului Mondial UNESCO
20:29 - Imagini de groază la Buzău. Ministerul Apărării confirmă incidentul în care un parașutist militar a rămas agățat de a...
20:19 - Europa, în cea mai intensă fază a valului de caniculă. Recorduri istorice, incendii și alerte maxime în mai multe țări
20:08 - Legile privind criza carburanților și TVA-ul redus la locuințe au fost publicate în Monitorul Oficial. Când scade acc...

HAI România!

„Nu a fost Revoluție!” – Fost ofițer de contraspionaj despre KGB, Iliescu și Teroriști

„Nu a fost Revoluție!” – Fost ofițer de contraspionaj despre KGB, Iliescu și Teroriști

Cum vede Alin Burcea viitorul agențiilor de turism în era AI

Cum vede Alin Burcea viitorul agențiilor de turism în era AI

Turismul românesc, în cădere liberă

Turismul românesc, în cădere liberă

Proiecte speciale