Autoritățile din Guatemala au declarat alertă portocalie la nivel național după erupția puternică a vulcanului Fuego, cel mai activ vulcan din America Centrală. Erupția a aruncat în atmosferă lavă, gaze și nori uriași de cenușă, iar primele evacuări au început în localitățile aflate în apropierea craterului.

Centrul pentru Coordonarea Națională în Vederea Reducerii Catastrofelor (CONRED) a anunțat instituirea alertei portocalii, nivelul care precede alerta roșie de urgență.

În paralel, autoritățile au început evacuarea locuitorilor din două comunități aflate în apropierea vulcanului Fuego, situat la aproximativ 35 de kilometri sud-vest de capitala Ciudad de Guatemala.

Guvernul a decis suspendarea cursurilor în școlile din regiune și închiderea unui drum important care face legătura între sudul țării și orașul colonial Antigua, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, potrivit AFP.

Vulcanul Fuego a intrat în faza eruptivă luni dimineață, însă activitatea sa s-a intensificat considerabil pe parcursul nopții.

Potrivit autorităților, vulcanul aruncă în atmosferă lavă, gaze și cantități importante de cenușă, existând riscul ca erupția să afecteze localitățile din apropiere.

Cu o altitudine de 3.763 de metri, Fuego este considerat cel mai activ vulcan din America Centrală și provoacă frecvent evacuări preventive.

Guatemala este amplasată pe „Centura de Foc” a Pacificului, una dintre cele mai active zone seismice și vulcanice din lume.

Erupțiile vulcanului Fuego au provocat în repetate rânduri evacuări de amploare. În 2024, peste 500 de persoane au fost evacuate după ce vulcanul a emis gaze și cenușă, iar în 2023 aproximativ 1.200 de locuitori și-au părăsit locuințele din cauza activității vulcanice.

Cea mai gravă tragedie s-a produs în 2018, când fluxurile de lavă și material vulcanic au distrus un sat aflat pe versantul vulcanului. Atunci, 215 persoane și-au pierdut viața, iar aproximativ 200 au fost declarate dispărute.