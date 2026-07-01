Două erupții solare puternice au fost înregistrate pe 30 iunie, la un interval de doar câteva ore, determinând autoritățile americane care monitorizează vremea spațială să emită avertizări privind posibile efecte asupra comunicațiilor radio și asupra mediului din apropierea Pământului, potrivit publicației The Watchers.

Prima erupție a fost observată în jurul prânzului, iar cea de-a doua, mult mai puternică, s-a produs în cursul serii. Potrivit Centrului pentru Prognoza Vremii Spațiale (SWPC) din cadrul NOAA, activitatea solară rămâne ridicată, iar specialiștii urmăresc în continuare evoluția fenomenelor.

În urma primei explozii solare, SWPC a emis o avertizare de nivel minor privind o posibilă furtună de radiații solare. Alerta a fost însă retrasă după mai puțin de o oră, deoarece măsurătorile au arătat că riscurile s-au diminuat.

Chiar dacă fenomenul nu a fost însoțit de o ejecție importantă de materie solară, oamenii de știință explică faptul că poziția din care s-a produs erupția permite particulelor energetice să ajungă mai ușor în apropierea Pământului.

În timpul evenimentului au fost semnalate perturbări ale comunicațiilor radio de înaltă frecvență, în special deasupra Europei, Africii și Oceanului Atlantic.

Seara, Soarele a produs o a doua erupție, considerabil mai intensă decât prima. Potrivit NOAA, aceasta a provocat un blackout radio puternic pe partea luminată a Pământului, cu efecte care au durat aproximativ o oră.

Astfel de fenomene pot afecta temporar comunicațiile radio utilizate în aviație, transportul maritim și alte domenii care depind de transmiterea semnalelor pe distanțe mari. În mod obișnuit, ele nu au efecte directe asupra populației.

Specialiștii analizează în continuare dacă această erupție a fost însoțită de o ejecție de masă coronală orientată spre Pământ. Dacă acest lucru se confirmă, există posibilitatea ca planeta noastră să fie afectată în următoarele zile de o intensificare a activității geomagnetice.

Experții în vreme spațială estimează că Soarele va continua să fie activ și în primele zile ale lunii iulie. Regiunile active aflate pe suprafața sa pot produce noi erupții, iar evoluția lor este monitorizată permanent.

În același timp, sunt așteptate efectele unor explozii solare produse în zilele precedente, care ar putea influența câmpul magnetic al Pământului și ar putea provoca episoade de instabilitate geomagnetică.

Deși astfel de fenomene sunt urmărite cu atenție de agențiile spațiale, cele mai multe au consecințe limitate asupra vieții de zi cu zi. În schimb, ele pot influența funcționarea sateliților, sistemelor de navigație, comunicațiilor radio și, în cazuri mai rare, a unor infrastructuri energetice.

Autoritățile americane din domeniul vremii spațiale vor continua să analizeze datele colectate pentru a stabili dacă erupția solară puternică din 30 iunie va avea efecte suplimentare asupra Pământului.

În funcție de evoluția activității solare și de rezultatele analizelor, pot fi emise noi avertizări dacă riscul producerii unor furtuni geomagnetice sau al altor perturbări crește în perioada următoare.