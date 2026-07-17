Un cutremur cu magnitudinea de 7,3 s-a produs vineri în largul statului mexican Chiapas, aproape de granița cu Guatemala, la o adâncime de aproximativ 15 kilometri. Seismul a fost resimțit până în El Salvador, a provocat evacuarea mai multor clădiri și a determinat emiterea unei alerte de tsunami pentru zonele de coastă aflate pe o rază de 300 de kilometri, relatează Euronews.

Mișcarea seismică a lovit coasta mexicană dinspre Oceanul Pacific și a fost resimțită puternic în sudul Mexicului, Guatemala și El Salvador. Până în prezent, autoritățile nu au anunțat victime sau pagube importante. Institutul Geologic al Statelor Unite a anunțat că epicentrul cutremurului s-a aflat la 48 de kilometri sud-vest de Aquiles Serdán, în largul coastei statului Chiapas. Seismul s-a produs la o adâncime de 15 kilometri, fiind considerat unul de mică adâncime.

USGS a anunțat și că mișcarea seismică principală a fost precedată de un cutremur mai slab, al cărui epicentru s-a aflat mai departe în larg. Tremurul a fost resimțit cel mai puternic în statele mexicane Chiapas și Oaxaca, precum și în Guatemala și El Salvador. În Tapachula, cel mai mare oraș mexican aflat în apropierea graniței cu Guatemala, cutremurul a început cu o mișcare slabă, care s-a intensificat treptat. Locuitorii au ieșit din clădiri după ce zguduiturile au devenit tot mai puternice.

„Eram la etajul doi când a început zguduitura. Am crezut că se va opri repede, dar a continuat să devină tot mai puternică, așa că am coborât și am ieșit în curte”, a declarat pentru Associated Press Alejandra Mendoza, personal administrativ la un spital public din oraș.

În Guatemala, durata mișcării seismice a provocat panică în rândul populației. Sute de persoane au părăsit în grabă clădirile și au ieșit pe străzi, în timpul orelor aglomerate de seară. Cutremurul a fost resimțit și în Mexico City, unde unele clădiri au fost văzute clătinându-se.

Sistemul mexican de alertă seismică nu a fost însă activat. Guvernul a explicat că „energia eliberată de cutremur în primele secunde nu a depășit pragurile de activare”. Autoritățile au pus în aplicare protocoalele pentru situații de urgență și au început verificarea clădirilor și a infrastructurii.

Centrul de Alertă pentru Tsunami din Pacific a menținut avertizarea emisă după producerea cutremurului. Potrivit estimărilor, valuri cu înălțimi cuprinse între 30 de centimetri și un metru ar putea ajunge pe coastele Mexicului și Guatemalei.

Localnicilor li s-a cerut să stea departe de țărm, din cauza riscului producerii unor curenți puternici și al inundațiilor de coastă. În orașul mexican Suchiate, aflat pe râul care formează frontiera cu Guatemala, autoritățile urmăresc evoluția condițiilor maritime. Primarul Elmer Vázquez Gallardo a declarat că măsurile au fost luate pe fondul amenințării de tsunami.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a anunțat pe platforma X că a discutat cu guvernatorii statelor Chiapas și Tabasco. Până în prezent, nu au fost semnalate pagube în niciunul dintre cele două state.

Claudia Sheinbaum a spus că protocoalele de urgență au fost activate și în statele învecinate. Populația a fost îndemnată să urmeze indicațiile autorităților de Protecție Civilă și ale Marinei. Oamenilor li s-a cerut să evite plajele în următoarele ore, în timp ce continuă verificările privind eventualele pagube produse clădirilor și infrastructurii.