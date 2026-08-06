Doru Simiz, fondatorul Pandora Prod — cel mai mare producător de confecții din Vrancea, a fost invitatul lui Radu Preda la podcastul Picătura de business, moderat de Radu Preda, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

Un subiect abordat la emisiune a fost legat de costurile de producție ale unei fabrici de textile din România. „Un salariu chiar și în industria textilă vorbim de brut, pentru că aici e o temă puțin... lumea e obișnuită să spună că ce, domnule, salariul minim. Dar nu sunt salariile minim, sunt salariile de angajare. La salarii minim sunt bonusuri, pe care nu de multe ori le avem în evidențele alea.

La bonusuri mai sunt tichete de masă, care au ajuns și alea la vreo 200 de euro. La tichete de masă sunt asigurările medicale, la asigurările medicale mai sunt transportul persoanelor. Și când tragi o linie pe venit, vezi că minimul ăla pe economie, de fapt, e cu mult, peste cu 40 de euro.

Industria textilă are, cum să spunem, o presiune pe costuri și care e dată de ceea ce se plătește la nivel european și la nivel mondial. Adică nu suntem noi, noi suntem în zona de sus a prețurilor. Adică nu pot să dau prețuri acum, dar suntem de, cred că... De 10-15 ori mai mult, de exemplu, decât Tunisia și Maroc”, a explicat invitatul lui Radu Preda.

În România, industria textilă a cunoscut un regres uluitor, iar numărul lucrătorilor din domeniu a scăzut alarmant.

„Industria textilă în România e văzut așa undeva la vreo 50-60 de mii de oameni care mai lucrăm. Acum ceva ani eram jumătate milion. În acești 50-60 de mii, pe genul nostru de produs, cred că suntem undeva la maximum 20%. Deci mai sunt încă oameni care fac loan. Noi lucrăm cu asemenea făbricuțe care fac loan și încercăm să-i ținem aproape pe unii dintre ei, dar e destul de greu.”

După cum a mai explicat Doru Simiz, după Revoluție, gestionarea acestui domeniu a fost foarte slabă, iar urmările se văd.

„Am văzut acum câteva plănulețe ale unor investitori de a încerca să vină pe zona asta a producerei de fire și de țesături. Acum aici am pierdut, să zicem, competiția. Pe vremea lui Ceaușescu erau fabrici bune. Din nefericire, capitalul românesc nu a putut să gestioneze sau să susțină această dezvoltare pe orizontală a business-ului și a luat o bucățică din el. Poate că avem și noi vina noastră, pentru că n-am știut să ne asociem și să ne creăm propriile țesătorii. Aici e o temă a industriei textile.”