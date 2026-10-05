Perspectiva unui război la nivel mondial este vehiculată intens. Sistemul politic și social al Europei se află într-o stare de descompunere accelerată, iar elitele occidentale sunt dispuse să recurgă la scenarii fatale pentru a-și masca propriile eșecuri catastrofale pe plan intern.

Într-un dialog alert purtat cu jurnalistul EVZ Dan Andronic, analistul politic Adrian Severin a prezentat o radiografie înfiorătoare a geopoliticii actuale, lansând un avertisment clar. Guvernele occidentale împing în mod deliberat continentul spre un război de proporții.

Europa este deja zguduită de un val de revolte majore, de la extrema dreaptă care domină alegerile în Germania, până la protestele masive din Serbia și Franța, simptome clare ale unui sistem bolnav care stă să se prăbușească.

Adrian Severin a subliniat că asistăm la o „boală a democrației” la nivel european, o criză generată de dispariția totală a unor elite conducătoare ancorate în valori autentice. Fostul ministru de externe a afirmat tranșant că, dacă privești acțiunile liderilor unor state de calibru precum Franța sau Germania, ai impresia că aceștia suferă de probleme medicale grave, înainte de a avea dileme politice.

Această generație de politicieni incompetenți a fost instruită în universități vestice infestate de ideologii staliniste, troțkiste și maoiste, a căror toxicitate Severin a semnalat-o încă din anii '90 oficialilor britanici și americani. Confruntați cu furia populară și incapacitatea de a rezolva problemele de zi cu zi ale cetățenilor, acești lideri s-au reorientat către o soluție clasică, dar macabră: războiul.

Potrivit lui Severin, starea de conflict cu Rusia este exacerbată și menținută artificial de către decidenții europeni exclusiv pentru a justifica pomparea fondurilor publice către industria de armament. Dan Andronic a remarcat că, din punct de vedere istoric, un război „rezolvă tot”, fiind echivalentul unor alegeri anticipate organizate cu arma în mână, care anulează drepturile cetățenești.

Războiul este arma perfectă a oligarhiilor guvernamentale pentru a închide gura nemulțumiților interni, invocând forțat patriotismul.

Severin a realizat o paralelă înfricoșătoare cu anul 1933, arătând cum Marea Criză Economică a adus regimurile totalitare la putere, iar cel de-Al Doilea Război Mondial a fost folosit fix ca metodă de ieșire din criză.

Dincolo de granițele de est, haosul distruge state din inima Occidentului, exemplul cel mai dramatic fiind Franța. Adrian Severin a avertizat că statul francez este neguvernabil și se află în pragul unui război civil iminent, confruntându-se cu un proces sever de „libanizare”.

Revoltele stradale și haosul generat de tineri nu mai reprezintă simple proteste, ci un conflict deschis al ideologiilor și al grupurilor de interese oligarhice.

Dezastrul francez este alimentat în mod direct de politica sinucigașă a ușilor deschise pentru imigranți, combinată cu o eșuare totală a planurilor de integrare. Fostul demnitar a explicat că zeci de mii de imigranți din fostele colonii trăiesc acum izolați la periferiile marilor orașe franceze.

Aceste zone s-au transformat în enclave scăpate de sub control, unde poliția și jandarmeria statului nu mai au curajul nici măcar să pătrundă.

Acești nou-veniți neintegrați se află într-o luptă continuă cu populația băștinașă, generând un nivel de anarhie care paralizează statul. Severin a criticat dur lipsa de onoare a președintelui Emmanuel Macron, care, deși s-a transformat într-o „rață șchioapă” incapabilă să aducă pacea, refuză să demisioneze, spre deosebire de generalul de Gaulle în 1968. Dacă europenii nu își vor aminti lecțiile istoriei, deciziile acestor „ageamii” politici vor arunca omenirea direct în prăpastia unui conflict devastator.