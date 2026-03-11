Vouchere, sporuri și indemnizații pentru bugetari. Regulile pregătite pentru 2026

Ministerul Finanțelor a publicat expunerea de motive care însoțește Proiectul de buget pentru 2026, în care se stabilesc prevederile privind salariile și drepturile personalului din sectorul public. Potrivit documentului, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și primelor se va menține cel mult la nivelul lunii decembrie 2025.

Expunerea de motive arată că la estimarea cheltuielilor bugetare pentru 2026 au fost luate în considerare prevederile legislative în vigoare, inclusiv impactul continuării aplicării unor măsuri aprobate prin mai multe acte normative, precum Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Se menționează că salariile de bază, solda de funcție, salariile de funcție și indemnizațiile de încadrare lunară pentru personalul plătit din fonduri publice, inclusiv indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora, vor rămâne la nivelul acordat în decembrie 2025.

De asemenea, sporurile, indemnizațiile, compensațiile și primele, precum și alte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut lunar conform legii, vor fi menținute cel mult la cuantumul acordat pentru luna decembrie 2025, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Munca suplimentară prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar, inclusiv cea efectuată în zilele de repaus săptămânal sau de sărbători legale, se va compensa cu timp liber corespunzător în următoarele 90 de zile după prestarea acesteia.

Pentru anul 2026, se vor acorda vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice ale cărui salarii lunare nete sunt de până la 6.000 de lei. Tot pentru acest personal, indemnizația de hrană va fi de 347 de lei pe lună, nefiind acordată celor care beneficiază deja de alte drepturi de hrană conform legislației specifice.

Proiectul de buget mai prevede:

-necompensarea în bani a concediilor neefectuate aferente anului 2026 la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu;

-neacordarea de premii, prime, ore suplimentare, bonusuri sau alte drepturi similare, cu excepția tichetelor de creșă;

-menținerea contribuțiilor pentru personalul neclerical la nivelul lunii decembrie 2025;

-menținerea anumitor drepturi ale personalului militar, polițiștilor și polițiștilor de penitenciare, care nu fac parte din solda sau salariul brut, la nivelul lunii decembrie 2025.

Totodată, plata sumelor stabilite în favoarea personalului bugetar, devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, se va realiza după o procedură similară celei aplicate hotărârilor judecătorești executorii până la 31 decembrie 2025.

Întreg personalul plătit din fonduri publice va beneficia doar de diurna stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 714/2018, respectiv 23 de lei/zi. Ajutoarele, indemnizațiile sau alte drepturi la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de muncă sau trecerea în rezervă nu se vor mai acorda.

Se păstrează la nivelul lunii decembrie 2025 toate categoriile de indemnizații acordate conform legii pentru: veterani și văduve de război, persoane persecutate din motive politice, artiști interpreți, academicieni, rente viagere pentru sportivi și alte situații similare.