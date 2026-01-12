Bugetarii primesc vouchere de vacanță și în 2026. Toate detaliile despre condițiile de acordare

Bugetarii vor primi și în 2026 vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei, conform legii privind reforma fiscal-bugetară adoptată vara trecută. Totuși, reducerea pragului salarial de la care se acordă voucherele va face ca numărul beneficiarilor să fie mai mic decât anul trecut. Legea 141/2025, în vigoare din 28 iulie, stabilește atât măsuri fiscal-bugetare, cât și regulile de acordare a voucherelor pentru anul 2026.

În 2026, voucherele de vacanță se vor acorda doar categoriilor de bugetari cu salarii lunare nete de până la 6.000 de lei. Astfel, cei care câștigă peste această sumă și care au beneficiat de vouchere până acum nu vor mai avea dreptul la ele anul acesta. În 2025, regulile prevedeau că voucherele erau oferite angajaților cu salarii nete de până la 8.000 de lei.

„Instituțiile publice (...), indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă anual vouchere de vacanță în cuantum de 800 lei, în perioada 1 ianuarie 2026-31 decembrie 2026, personalului ale cărui salarii de bază lunare nete sunt de până la 6.000 lei”, conform legii.

Legea elimină condiția prevăzută anterior în OUG 8/2009, conform căreia voucherele de 800 de lei puteau acoperi maximum 50% din contravaloarea pachetelor turistice de cel puțin 1.600 de lei.

Astfel, angajații care vor primi vouchere în 2026 nu vor mai fi obligați să contribuie cu aceeași sumă pentru achiziția pachetelor turistice mai scumpe.

Introduse în 2018, voucherele de vacanță au reprezentat un motor al creșterii turismului intern. Cu ajutorul acestora, angajații din sistemul public au fost încurajați să își petreacă vacanțele în România. Programul a susținut, de asemenea, industria HoReCa în perioada pandemiei, conform analizelor hotelierilor și ANAT.

Reducerea sumelor acordate anul trecut a dus la scăderi semnificative în încasări, iar în 2026 există temeri privind o reducere cu până la 40% a înnoptărilor și a veniturilor din turism, ceea ce ar afecta și bugetul de stat.

Noile măsuri de austeritate ale Guvernului Bolojan reduc puterea de cumpărare a românilor și, împreună cu plafonarea voucherelor, riscă să afecteze turismul intern. Datele Eurostat din 2024 arătau că doar 25% dintre români călătoresc anual, comparativ cu o medie de 65% în UE, iar printre persoanele de peste 65 de ani procentul este de doar 11%.

Reducerea sumei și a numărului de beneficiari a afectat deja hotelurile de lux de pe Valea Prahovei și litoral, unele înregistrând pierderi de 30-40% în 2025. Industria HoReCa contribuia la finalul anului 2024 cu 2,9% la PIB, în creștere față de perioada de dinaintea introducerii voucherelor, însă eliminarea lor ar reduce această contribuție și ar afecta consumul intern, în special în extrasezon.

Organizații profesionale și sindicate, printre care ANAT, CNSRL-Frăţia și FPTR, au atras atenția Guvernului încă din decembrie 2024 asupra riscurilor generate de reducerea sau eliminarea voucherelor: pierderi de PIB, scăderea consumului intern, pierderea locurilor de muncă și accentuarea disparităților regionale.

Studiile ASE arată că eliminarea voucherelor ar provoca o pierdere de 1,744 miliarde de lei din PIB și 17.000 de locuri de muncă, iar fiecare milion de lei alocat pentru vouchere susține peste 1.670 de locuri de muncă directe și indirecte.

Voucherele au stimulat, de asemenea, investițiile în structuri de cazare și servicii conexe. Numărul unităților clasificate a crescut de cinci ori între 2006 și 2025, iar în ultimii trei ani aproape 40% dintre unități au fost noi sau modernizate. Introducerea voucherelor a susținut și fiscalizarea turismului, reducând evaziunea, iar eliminarea lor ar favoriza creșterea acesteia, potrivit celor din industrie.