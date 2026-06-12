Românii care pleacă în vacanță în Bulgaria vor putea evita cozile

Șoferii care pleacă spre Bulgaria vor scăpa de cozile interminabile. Aceștia vor putea achita online taxa de la Podul Prieteniei, iar schimbarea va fi introdusă din 15 iunie. Măsura este menită să reducă timpul de așteptare și să fluidizeze traficul la punctul de trecere a frontierei. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), platforma eTarifGiurgiuPod (eTGP) va deveni operațională luni, 15 iunie, la ora 10:00.

Prin intermediul acesteia, conducătorii auto vor putea achita în avans taxa de pod, fără a mai fi nevoiți să oprească la ghișeele de încasare.

La punctul de control de la Giurgiu, pe sensul de ieșire din România, traficul este organizat pe opt benzi. Două dintre acestea, benzile 3 și 4, vor fi dedicate exclusiv vehiculelor pentru care taxa a fost achitată online cu minimum trei minute înainte de sosirea în zona de control.

Sistemul va identifica automat numărul de înmatriculare al vehiculului și va verifica existența unei plăți valabile. Dacă datele sunt confirmate, bariera se va deschide automat, fără intervenția personalului.

Celelalte șase benzi vor continua să deservească șoferii care aleg să plătească la fața locului, fie în numerar, fie cu cardul bancar. Acestea vor fi utilizate și de categoriile de vehicule exceptate de la plata taxei.

Tariful pentru o traversare a podului este de 15 lei. Prin noua platformă, utilizatorii pot cumpăra fie o trecere individuală, fie un pachet de 20 de traversări pentru același vehicul.

Ambele opțiuni au o valabilitate de 12 luni de la data achiziției. Trecerile neutilizate până la expirarea termenului își pierd valabilitatea și nu pot fi transferate către alte vehicule sau rambursate.

Plata taxei va putea fi efectuată atât prin intermediul platformei web eTGP, cât și prin aplicația mobilă disponibilă pentru dispozitivele Android și iOS.

Sistemul funcționează în regim de preplată și verifică automat dacă pentru numărul de înmatriculare există o taxă validă. În lipsa unei plăți înregistrate, accesul prin benzile dedicate nu va fi permis.

Reprezentanții CNAIR atrag atenția că responsabilitatea pentru completarea corectă a informațiilor revine exclusiv utilizatorilor. În cazul introducerii greșite a numărului de înmatriculare, sumele achitate nu vor putea fi recuperate.

Totodată, compania menționează că nu poate fi trasă la răspundere pentru datele eronate sau incomplete furnizate de șoferi. Persoanele care consideră că o trecere a fost înregistrată sau consumată în mod incorect au posibilitatea de a solicita verificarea situației printr-o cerere scrisă adresată autorităților competente.