Cum îți deschizi un cont online rapid și fără drumuri la bancă

Un cont bancar online poate fi deschis direct de pe telefon, fără programare și fără deplasare la o unitate bancară. În general, ai nevoie de un act de identitate valabil, o adresă de e-mail, un număr de telefon și câteva minute pentru completarea datelor, verificarea identității și semnarea electronică a documentelor.

Alegerea unui cont 100% online îți permite să parcurgi întregul proces de la distanță și să folosești ulterior aplicația de internet sau mobile banking pentru plăți, transferuri și administrarea cardului.

Deschiderea unui cont 100% online înseamnă că toate etapele necesare pot fi realizate digital, fără să mergi la bancă. Alegi tipul de cont, completezi datele personale, îți confirmi identitatea, semnezi electronic documentele și primești acces la serviciile bancare.

Procesul poate varia de la o instituție la alta. Unele folosesc identificarea prin apel video, în timp ce altele solicită fotografierea actului de identitate și realizarea unui selfie.

Chiar dacă deschiderea se face online, este necesară verificarea identității solicitantului și completarea unor informații despre ocupație, venituri, sursa fondurilor sau scopul utilizării contului.

Pentru a parcurge procesul fără întreruperi, este recomandat să pregătești:

cartea de identitate valabilă;

un telefon cu acces la internet și cameră funcțională;

un număr de telefon personal;

adresă de e-mail activă;

conexiune stabilă la internet;

informații despre ocupație și sursa veniturilor;

adresa la care vrei să primești cardul fizic.

Actul de identitate trebuie fotografiat într-un spațiu bine luminat, fără reflexii și fără ca informațiile să fie acoperite. Dacă identificarea presupune un apel video, este indicat să te afli într-un loc liniștit și să ai documentul la îndemână.

În cele mai multe situații, deschiderea unui cont bancar online presupune șase etape principale.

Alegi tipul de cont

Verifică ce include pachetul bancar: cont curent, card de debit, acces la aplicația mobilă, transferuri, retrageri de numerar și eventuale servicii suplimentare.

Nu alege doar în funcție de comisionul afișat în prima pagină. Unele beneficii pot fi condiționate de încasarea lunară a unei anumite sume, efectuarea unui număr minim de tranzacții sau utilizarea frecventă a cardului.

Completezi datele personale

Vei introduce informații precum numele, codul numeric personal, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail. De asemenea, ți se pot solicita date despre ocupație, angajator, venituri și scopul deschiderii contului.

Completează informațiile exact așa cum apar în actul de identitate. Diferențele dintre date pot întârzia verificarea sau pot conduce la reluarea procesului.

Îți confirmi identitatea

Identitatea poate fi verificată prin:

fotografierea cărții de identitate;

realizarea unui selfie;

înregistrarea unui scurt videoclip;

un apel video cu un operator.

Această etapă este necesară pentru confirmarea faptului că persoana care solicită deschiderea contului este titularul documentului prezentat.

Citești și semnezi documentele

Înainte de semnare, verifică documentele privind:

costurile contului și ale cardului;

condițiile pentru administrare gratuită;

comisioanele pentru transferuri;

costurile retragerilor de numerar;

cursul de schimb valutar;

condițiile de închidere a contului;

prelucrarea datelor personale.

Documentele sunt semnate electronic, de regulă printr-un cod primit prin SMS sau prin confirmarea din aplicație.

Primești acces la aplicația bancară

După aprobarea cererii, primești instrucțiunile pentru activarea contului și conectarea la aplicația de mobile banking.

În funcție de opțiunea aleasă, poți primi imediat și un card virtual, pe care îl poți folosi pentru plăți online sau îl poți adăuga într-un portofel digital compatibil.

Primești și activezi cardul fizic

Cardul fizic poate fi livrat la adresa indicată sau ridicat dintr-o unitate, în funcție de condițiile disponibile.

După primire, cardul trebuie activat conform instrucțiunilor. Activarea se poate face din aplicație, la un bancomat sau prin efectuarea primei plăți cu introducerea codului PIN.

Completarea cererii poate dura doar câteva minute dacă ai toate informațiile pregătite și identificarea se desfășoară fără probleme.

Durata totală depinde însă de:

metoda folosită pentru verificarea identității;

corectitudinea datelor completate;

calitatea fotografiilor documentului;

programul în care este disponibilă verificarea video;

necesitatea unor verificări suplimentare;

timpul necesar pentru livrarea cardului fizic.

Contul și accesul la aplicație pot deveni disponibile înainte de sosirea cardului fizic, mai ales atunci când este emis și un card virtual.

Un cont promovat ca fiind gratuit poate avea anumite condiții de utilizare. De aceea, este important să verifici lista completă de costuri.

Verifică și ce se întâmplă dacă nu mai îndeplinești condițiile pentru administrarea gratuită. În acest caz, se poate aplica automat un comision lunar.

Contul potrivit depinde de modul în care intenționezi să îl folosești. Dacă încasezi salariul și efectuezi în principal plăți în lei, poți urmări costurile de administrare, transferurile și retragerile de numerar.

Dacă faci cumpărături frecvente din străinătate, verifică și cursul valutar, comisioanele pentru tranzacțiile în alte monede și opțiunile de schimb valutar din aplicație.

Aplicația bancară este, de asemenea, importantă. Un cont ușor de administrat ar trebui să îți permită să:

vezi soldul și istoricul tranzacțiilor;

efectuezi transferuri;

blochezi sau deblochezi cardul;

modifici limitele de plată și retragere;

generezi extrase de cont;

primești notificări pentru tranzacții;

autorizezi plățile online;

accesezi alte produse financiare disponibile.

De exemplu, dacă ulterior ai nevoie de un credit de nevoi personale, este util să verifici dacă solicitarea, încărcarea documentelor, semnarea contractului și urmărirea ratelor pot fi gestionate direct din aceeași aplicație.

Deschiderea unui cont online este sigură atunci când folosești pagina oficială sau aplicația oficială și respecți câteva reguli de bază.

Nu transmite prin e-mail, mesaje sau rețele sociale fotografii ale actului de identitate, parole, coduri PIN sau coduri primite prin SMS. Aceste informații trebuie introduse doar în platforma oficială utilizată pentru deschiderea contului.

Pentru mai multă siguranță:

descarcă aplicația doar din magazinul oficial al telefonului;

verifică adresa paginii înainte de a introduce date personale;

folosește o parolă diferită de cele utilizate pentru alte conturi;

activează autentificarea biometrică, dacă este disponibilă;

evită rețelele Wi-Fi publice în timpul înregistrării;

nu permite altor persoane să îți fotografieze actele;

nu comunica nimănui codurile de autorizare.

Dacă primești un apel sau un mesaj suspect, nu accesa linkurile transmise și contactează instituția financiară prin datele oficiale de contact.

O solicitare de deschidere a contului poate fi întreruptă dacă datele nu pot fi verificate sau dacă sunt necesare informații suplimentare.

Printre cauzele frecvente se numără:

actul de identitate este expirat;

fotografiile sunt neclare;

informațiile completate nu corespund documentului;

conexiunea la internet se întrerupe în timpul identificării;

persoana nu îndeplinește condițiile de eligibilitate;

verificarea suplimentară nu poate fi finalizată online;

adresa sau rezidența fiscală necesită documente suplimentare.

În unele situații, poate fi necesară reluarea procesului sau prezentarea într-o unitate pentru finalizarea verificărilor.

După activarea contului, verifică toate setările înainte de a începe să îl folosești în mod curent.

Este recomandat să:

setezi o metodă sigură de autentificare;

activezi notificările pentru tranzacții;

verifici limitele cardului;

stabilești dacă plățile online sunt active;

salvezi datele de contact pentru situații urgente;

citești condițiile privind comisioanele;

verifici data la care se aplică eventualele taxe;

testezi aplicația printr-o tranzacție de valoare redusă.

Dacă urmează să îți încasezi venitul în noul cont, trebuie să comunici angajatorului IBAN-ul corect. Verifică atent datele înainte de a le trimite.

Da, dacă instituția aleasă oferă un proces complet digital, identificarea, semnarea documentelor și activarea contului pot fi realizate de la distanță. Cardul fizic poate fi livrat la adresa indicată.

În mod obișnuit, deschiderea unui cont curent nu presupune prezentarea unei adeverințe de venit. Totuși, pot fi solicitate informații despre ocupație, sursa fondurilor și scopul utilizării contului.

Da, în anumite cazuri. Dacă primești acces la aplicație și un card virtual, poți efectua transferuri sau plăți online înainte de livrarea cardului fizic.

Nu. Pentru verificarea identității este necesar un document valabil. Cererea trebuie inițiată după reînnoirea actului.

Nu în toate cazurile. Metoda de identificare diferă și poate include un apel video, fotografierea actului, un selfie sau o combinație a acestor variante.

Depinde de procedura disponibilă. Unele conturi pot fi închise din aplicație sau printr-o solicitare la distanță, iar în alte cazuri poate fi necesară o cerere suplimentară sau prezentarea într-o unitate.