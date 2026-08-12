Nadia Comăneci a fost protagonista unei seri speciale la Oradea, unde a participat marți, 11 august, la Gala „10 pentru eternitate”. Fosta mare campioană olimpică a fost întâmpinată cu aplauze de spectatorii care au umplut sala Teatrului „Regina Maria”. Gala a marcat 50 de ani de la momentul în care Zeița de la Montreal a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Performanța a fost reușită la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976.

Potrivit ebihoreanul.ro, Zeița de la Montreal a ajuns la Oradea împreună cu mama sa, în vârstă de 85 de ani, și cu fratele său.

La eveniment au participat și alte personalități din sport și din viața publică, printre care fosta gimnastă Simona Amânar, Mihai Covaliu, episcopul greco-catolic de Oradea, Virgil Bercea, și episcopul romano-catolic Böcskei László.

Orădenii care nu au prins un loc în sala Teatrului „Regina Maria” au putut urmări gala live din Piața Regele Ferdinand.

Fosta campioană le-a spus celor prezenți că performanța nu depinde de locul în care te naști, ci de pasiunea și munca investite în ceea ce faci.

„Să știți că nu trebuie să te naști într-un loc anume ca să fii cel mai bun (…). Dragostea și pasiunea pe care le găsiți față de ceea ce faceți sunt un lucru extraordinar. Cred că o calitate a românilor este aceea de a avea speranță, speranță că va fi mai bine. Așa am trăit și noi, cu speranța de a fi mai bine, de a face un pas înainte, de a învăța cum să ne ridicăm atunci când cădem”, a arătat ea.

De asemenea, marea campioană a României a vorbit și despre filmul dedicat ei, dar și despre sacrificiul făcut pentru a ajunge pe cea mai înaltă treaptă a performanței.

„Mai e mult de lucrat la film, dar mă uit și eu la fetița de 14 ani și mă gândesc că toate momentele, fazele copilăriei și tot ceea ce am făcut eu în acea perioadă m-au adus în punctul în care sunt astăzi. Nu simt că au trecut 50 de ani. Eu spun că au trecut cinci note de 10!”, a afirmat marea campioană.

Gazdele i-au oferit Nadiei Comăneci un buchet mare de flori și o sculptură unicat din bronz. Lucrarea poartă numele „Madona Minunată” și a fost realizată de sculptorul bihorean Daniel Dan. Sculptura are forma unei singure aripi, care simbolizează grația, avântul și dorința de a depăși limitele.

„Este ca o flacără olimpică. Este cea mai frumoasă medalie pe care am primit-o. E superbă! M-ați copleșit!”, a reacționat Nadia Comăneci.

Gala „10 pentru eternitate” a readus în atenție performanța istorică reușită de Nadia Comăneci în urmă cu cinci decenii, atunci când nota 10 obținută la Montreal a intrat în istoria gimnasticii mondiale.