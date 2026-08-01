Nadia Comăneci a primit vineri, 31 iulie, titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității din Montreal, în cadrul unei ceremonii organizate la CEPSUM. Distincția i-a fost acordată pentru impactul său asupra sportului mondial și pentru marcarea a 50 de ani de la Jocurile Olimpice din 1976.

Titlul de Doctor Honoris Causa a fost acordat pentru a marca rolul Nadiei Comăneci în istoria sportului și momentul de la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii.

Acordarea titlului marchează și legătura simbolică dintre sportiva română și orașul Montreal. Universitatea a inclus-o între personalitățile care au avut un impact în domenii precum știința, diplomația și sportul.

Distincția are în vedere atât performanțele sportive ale Nadiei Comăneci, cât și statutul său de model cultural și sursă de inspirație pentru generații de tineri și sportivi.

În cadrul turneului aniversar, Nadia Comăneci urmează să se întâlnească în Quebec cu 50 de femei care au primit numele Nadia în perioada 1976-1978, după performanțele sale de la Jocurile Olimpice.

Prezentă la eveniment, Amorena Minculescu a postat pe Facebook un mesaj în care vorbește despre experiența trăită la un mare eveniment, alături de legendara sportivă care a scris istorie la JO de la Montreal.

„Să fii alături de Nadia Comaneci când îi este recunoscută excelența - Doctor Honoris Causa Université de Montréal CEPSUM, ce emoție♥️ Când primește omagiul lumii întregi - după 50 de ani - prin glasurile unor copii care scandează pe tot terenul Nadia, Nadia cu pancarte de nota 10. Când bucuria ei dintotdeauna - sala de gimnastică - este celebrată prin dezvelirea plăcii memoriale la Centre Claude-Robillard în colaborare cu Ville de Montréal și Ambasada României în CanadaBogdan Manoiu Nu poți decât să spui iar și iar - mulțumesc, mulțumim, Nadia, ești zecele nostru românesc perfect”, a scris Amorena Minculescu pe rețeaua socială.